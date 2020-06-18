  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uzuntarla’nın kültür merkezinde sona yaklaşıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’ya kazandıracağı kültür merkezi inşasında ince detay işlemler kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:56:59 -
Uzuntarla’nın kültür merkezinde sona yaklaşıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’ya kazandıracağı kültür merkezi inşasında ince detay işlemler kaldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler üretmeye devam ediyor. Kentin pek çok yerinde kültür merkezleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi, merkezlerinden birini de Kartepe Uzuntarla’ya kazandırdı. İnşaat çalışmalarının sonuna gelinen kültür merkezinde çevre düzenlemesi ve ince detay işler yapılıyor. İbrikdere Mahallesi’nde yapımı devam eden kültür merkezi, toplam bin 490 metrekare kapalı inşaat alanına sahip.


Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay bayan lavabolar yer alacak. Yapının içerisinde spor salonu ve muhtarlık birimi de olacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve lavabolar bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Rahmeti falan tabii anladık da’ dedi ve ekledi! ‘Demirel cumhurbaşkanı olarak takdirle anılacak bir adam değildir’
Siyaset

‘Rahmeti falan tabii anladık da’ dedi ve ekledi! ‘Demirel cumhurbaşkanı olarak takdirle anılacak bir adam değildir’

Engin Ardıç, Demirel Vakfı'nın, ölümünün 5. yıldönümü nedeniyle eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel için gazetelere verdiği "Sayın cu..
Libyalı isimden çok konuşulacak Hakan Fidan çıkışı: BAE ve Suudi Arabistan...
Siyaset

Libyalı isimden çok konuşulacak Hakan Fidan çıkışı: BAE ve Suudi Arabistan...

Libyalı gazeteci Emad Fethi, MİT Başkanı Hakan Fidan için, "Bu kurdun Trablus'taki Türk heyeti içindeki varlığı, düşman BAE ve Suudi elinin ..
Cüneyt Özdemir ‘Üçüncü kez soruyorum’ dedi! HDP’li Paylan fena köşeye sıkıştı
Gündem

Cüneyt Özdemir ‘Üçüncü kez soruyorum’ dedi! HDP’li Paylan fena köşeye sıkıştı

Terör sevici HDP'li Milletvekili Garo Paylan Cüneyt Özdemir’in, "Üçüncü kez soruyorum, Çok basit cevabı var. PKK'yı HDP'nin kurucusu olarak ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı