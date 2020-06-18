Uzuntarla’nın kültür merkezinde sona yaklaşıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’ya kazandıracağı kültür merkezi inşasında ince detay işlemler kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler üretmeye devam ediyor. Kentin pek çok yerinde kültür merkezleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi, merkezlerinden birini de Kartepe Uzuntarla’ya kazandırdı. İnşaat çalışmalarının sonuna gelinen kültür merkezinde çevre düzenlemesi ve ince detay işler yapılıyor. İbrikdere Mahallesi’nde yapımı devam eden kültür merkezi, toplam bin 490 metrekare kapalı inşaat alanına sahip.

Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay bayan lavabolar yer alacak. Yapının içerisinde spor salonu ve muhtarlık birimi de olacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve lavabolar bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yer alacak.