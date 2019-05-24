Uzuntarla Kültür Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde inşa edilen kültür merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’da kültür merkezi inşa ediyor. Merkez içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak çok amaçlı bir yapı olacak. Kültür merkezi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılacak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek. Yapı, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz aylarda kültür merkezinin ilk kazmasını vuran Büyükşehir Belediyesi, son olarak düğün salonunun ve muhtarlığın bulunacağı bölümün kalıp, demir ve beton imalatını gerçekleştirdi.

Bin 488,6 metre karelik alana yapılan kültür merkezinin geçtiğimiz aylarda temeli atıldı. Hummalı çalışmanın devam ettiği merkezin temel demir ve kalıp imalatları devam ediyor. Sağlık Ocağı kolon demir imalatları devam eden merkezin, temel betonu da döküldü. Düğün salonu ve muhtarlık kısmında kalıp, demir ve beton imalatı devam ederken bina altı grobeton çalışması yapan ekipler dolgu, tesviye ve temel altı betonu döküyor.