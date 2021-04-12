Uzunköprü Belediyesi, tarım arazilerini icara veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İcara verilecek olan taşınmazlar 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA günü saat 14:00 ile 14.40 arasında Belediye Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacak.

İlanda Yeniköy ve Çöpköy Mahallelerinde bulunan tarım arazileri 01/05/2021 tarihinden 30/04/2022 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile İCARA verilecek.

İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA günü saat 14.00’e kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekiyor.

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