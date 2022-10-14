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Dünya Uzun zaman sonra ilk kez: Putin’den dünyayı rahatlatacak mesaj
Dünya

Uzun zaman sonra ilk kez: Putin’den dünyayı rahatlatacak mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev ile müzakerelere her zaman açığız. Kiev ile şartlar olgunlaşırsa arabuluculuk gerekecek. Rusya, Ukrayna'yı yok etmek istemiyor. 300 bin kişiden 222 bin kişi şu an seferber edilmiş durumda. Seferberliği uzatma planımız yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 16:46:00 - 2022-10-14 17:00:23
Uzun zaman sonra ilk kez: Putin’den dünyayı rahatlatacak mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev ile müzakerelere her zaman açığız. Kiev ile şartlar olgunlaşırsa arabuluculuk gerekecek. Rusya, Ukrayna'yı yok etmek istemiyor. 300 bin kişiden 222 bin kişi şu an seferber edilmiş durumda. Seferberliği uzatma planımız yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da geçen ay ilan ettiği kısmi seferberliğin iki hafta içinde sona ereceğini açıkladı. Cephede mevcut askerlerle ilerlemek mümkün olmadığı için seferberlik ilan ettiklerini kaydeden Putin, seferberlik kapsamında 16 bin askerin göreve alındığını ve seferberliği uzatma planları olmadığını söyledi.

‘PİŞMAN DEĞİLİM’

Putin, Ukrayna’ya askeri operasyondan pişmanlık duyup duymadığı sorusuna da “Hayır” yanıtı verdi.

Türkiye arabuluculuğunda Ukrayna'yla imzalanan tahıl anlaşmasına da değinen Rusya lideri, “Bu insani koridorlar terör eylemleri için kullanılacaksa bu koridorlara gerek yok” dedi.

Ukrayna'yla görüşmelere her zaman açık olduklarını belirten Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşme ihtimali içinse “Buna gerek olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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