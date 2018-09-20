THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Uzun yolculuk yapacaklar dikkat! Yolculuk esnasında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İlhan Gölbaşı, uzun yolculuk yapacak olanlara bazı tavsiyelerde bulundu. Prof.Dr. İlhan Gölbaşı, " Seyahat esnasında oturduğu yerde bacak ve bilek hareketleri yapması gerekmektedir. Ayrıca uzun yolculuk boyunca sıklıkla ayağa kalkıp bir miktar yürümelidir." dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 23:35
Uzun yolculuk yapacaklar dikkat! Yolculuk esnasında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Uzun süreli otobüs, uçak, tren yolculuğu yapanları dikkatli olmaları konusunda uyaran Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, yaklaşık 8- 10 saat süren yolculuklar sonrasında bacak toplardamarlarında pıhtılaşma oluştuğuna belirtti. Bu durumun sıklıkla, hareketsizliğe, yetersiz sıvı alımına ve genetik yatkınlığa bağlı gelişebildiğini ifade eden Prof. Dr. Gölbaşı, "Bu tablo ayrıca varisleri bulunan hastalarda daha fazla görülebilmektedir. Bacak toplardamarı tıkanmasını takiben bacak aniden şişer, kızarır ve çok şiddetli ağrı yapar" şeklinde konuştu.

PIHTI AKCİĞERE GİDERSE...

Karşılaşılan tablonun en korkulan komplikasyonunun ise bacakta oluşan pıhtının hareket ederek akciğerlere atılması olduğunu aktaran Prof. Dr. Gölbaşı, "Bu tablo fark edilmez veya etkili tedavi edilmezse ölümcül durumlara neden olabilir. Bundan dolayı derin toplardamar tıkanıklığı gelişen kimsenin acil olarak tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavide pıhtı eritici ve kan sulandırıcı ilaçlar uygulanmaktadır. Ayrıca toplardamardaki pıhtının hareket etmesine mani olmak için bu dönemde mümkün olduğunca istirahat edilmesi sağlanmalıdır. Bu hastalar takip eden günler ve aylarda ayakta bulundukları zamanlarda varis çorabı giymeli, yatarken de çıkarmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bacak toplardamar pıhtılaşmasında en önemli yaklaşımın hastalık gelişmeden önlemini almak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gölbaşı, şöyle dedi:

"Bunun için, uzun seyahate çıkacak hastada varisler varsa, varis çorabı giymesi uygun olacaktır. Seyahat esnasında oturduğu yerde bacak ve bilek hareketleri yapması gerekmektedir. Ayrıca uzun yolculuk boyunca sıklıkla ayağa kalkıp bir miktar yürümelidir. Seyahat boyunca bol miktarda sıvı tüketmelidir. Seyahat esnasında beli çok sıkan kıyafetten de uzak durmak gerekir. Mola imkânı varsa mutlaka bu esnada yürüyüşler yapılmalıdır. Hatta çok riskli kimselerde kan sulandırıcı iğneler yapılmalıdır. Aynı şekilde daha önceden damar tıkanıklığı gelişen ve tedavisi tamamlanan hastalar kan sulandırıcı ilaç kullanmıyorsa, bunlara da seyahat öncesinde kan sulandırıcı iğnelerin yapılması faydalı olacaktır."

 

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 23:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Zagreb'de üzdü: 4-1!
    1. Fenerbahçe Zagreb'de üzdü: 4-1!
    2. Suriyeli yetim çocukların hikayesi..
    3. Trump'tan Arap ülkelerine 'petrol'..
    4. Kadını darp edip kaçan sürücü, polisi..
    5. Hamilelikte uykusuzluk problemi..
    6. Uzun yolculuk yapacaklar dikkat!..
    7. HDP'li Yedibela uyuşturucudan..
    8. Dikkat! Bu faktörler kalp krizi..
    9. Kırmızı etin faydaları nelerdir?
    10. İsrail Gazze'yi yine bombaladı!
    11. Mutsuzluk, bu hastalıklara neden oluyor
    12. Bulaşık yıkamanın sağlığa inanılmaz..
    13. Fuat Oktay'dan Malta ile iş birliği..
    14. Kemik suyunun faydaları nelerdir?
    15. Kas ağrılarına dikkat!
    16. Sakinleşmenin 6 kolay yolu
    17. Kılıçdaroğlu ile Berberoğlu..
    18. Direkleri geçemeyen Akhisar,..
    19. Avrupa zaferi sonrası Şenol Güneş..
    20. Çocuğunuz bu sene okula başladıysa...
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Bu zamana kadar yapılmamıştı… Türkiye’den kritik petrol hamlesi
    Bu zamana kadar yapılmamıştı… Türkiye’den kritik petrol hamlesi
    Camiye bitişik meyhane
    Camiye bitişik meyhane

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Yeni Asya’dan tehlikeli yazı! Cemaatleri kışkırtmaya çalıştılar
    Yeni Asya’dan tehlikeli yazı! Cemaatleri kışkırtmaya çalıştılar
    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti
    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti