Uzun yola çıkacaklar bu haberi okusun!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit-Kandıra kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe-Adapazarı kavşakları İstanbul-Ankara istikametindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-18. kilometrelerinde Yeşilovacık T1 Tüneli girişi mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 62-67. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

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Konya-Antalya yolu, Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya yönündeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler söz konusu kesimde servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 42-54. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 14 tünelde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Diyarbakır-Şanlıurfa istikameti ile Elazığ-Şanlıurfa kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı şeritten kontrollü devam ediyor.

Kangal-Gürün yolunun 35-40. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.