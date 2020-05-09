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Dünya

Uzun yıllardır gerilime neden olmuştu! Yunan pes etti

Geçtiğimiz aylarda Türk Sahil Güvenliği'nin Yunan botlarını kovalamasından sonra, Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır gerilime neden olan Kardak kayalıklarına aylardır Yunan askeri uğramıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:21:00 -
Uzun yıllardır gerilime neden olmuştu! Yunan pes etti

Bodrum’dan 2 mil uzakta bulunan Kardak kayalıklarına Yunan askerleri uğramamaya başladı. Türk sahil güvenlik ekibi ve Türk savaş gemisi bölgede 24 saat nöbet tutarken, Yunan sahil güvenlik ekipleri ise aylardır Kardak kayalıklarına uğramadığı öğrenildi.

Yunan askeri tacizi bıraktı

26 yıldır Türk kara sularına girerek sınır ihlali yapan Yunan sahil güvenliği bu yıl Kardak kayalıklarını geçerek çok az sınır ihlalinde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda neredeyse her gün sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri aylardır bölgeye gelmedi.

Türkiye tedbiri elden bırakmıyor

Yunan sahil güvenliği Kardak kayalıklarına uğramasa da Türk sahil güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemileri bölgeden ayrılmıyor. Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesinden 24 saat ada izlenirken denizden ise sahil güvenlik ekipleri gün boyu devriyelerini sürdürüyor.

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