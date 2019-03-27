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Uzun süren yolculuklar bu hastalığı tetikliyor

Op.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:40
Uzun süren yolculuklar bu hastalığı tetikliyor

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, uzun süren yolculuklarda hareketsiz kalmanın bel ve boyun fıtıklarını tetiklediğini bu nedenle uzun yolculuklara çıkacakların bir takım noktalara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.


Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Omurga, “omur” adı verilen ve birbirine bağlı bir dizi kemikten yapılmıştır. Disk, bir omuru diğerine bağlayan güçlü bağ dokularının bir birleşimidir ve omurlar arasında bir yastık gibi görev yapar. Disk, “anulus fibrosus” adı verilen ve sert bir dış katman ile “nükleus pulposus” adı verilen jelimsi bir çekirdekten oluşmuştur. Yaşlandıkça, diskin merkezi su içeriğini kaybetmeye başlayabilir ve disk, bir yastık olarak daha az etkili hale gelir. Bu durum, diskin merkez bölümünün, dış katmandaki bir çatlaktan dışarı doğru çıkmasına, yer değiştirmesine (fıtıklaşmış veya yırtılmış disk olarak adlandırılır) neden olabilir. Disk fıtıklarının çoğu bel omurgasının alttaki iki diskinde meydana gelir, bu da bel hizasında veya belin hemen altına denk düşer” dedi.


Fıtıklaşmış bir diskin, omurgadaki sinirler üzerine baskı yapabildiğini ve ağrıya, uyuşmaya, karıncalanmaya veya “siyatik” olarak adlandırılan, bacak güçsüzlüğüne neden olabildiğini ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, “Siyatik, insanların yüzde 1-2 sini etkiler ve bu durum genellikle 30-50 yaş arasında meydana gelir. Bacak ağrısı görülmeksizin tek başına sırt ağrısının disk fıtığından ziyade pek çok sebebi olmasına karşın, disk fıtığı sırt ağrısına da neden olabilmektedir. Bel fıtığını oluşmasının bir çok nedeni olabilir. Aşırı kilo, disklerin aşırı baskıya maruz kalması, hareketsizlik, sigara tüketimi, günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek, meslekle ilgili olan faktörler gibi. Ayrıca uzun süren yolculuklar bel fıtığı riskini artıyor. Bel ve hatta boyun fıtığı rahatsızlıkları özellikle yaz tatili dönemlerindeki uzun yolculuklarda tetikleniyor. İster kendi aracıyla ister otobüsle uzun yola çıkacaklar, uzun süre hareketsiz kalıyorlar bu durumda bel omurgasını olumsuz yönde etkiliyor. Uzun süren yolculuklarda hareketsiz kalan vücut nedeniyle bel ve boyun fıtıklarını oluşmasına da zemin hazırlanıyor. Rahatsızlığı olsun ya da olmasın kişiler uzun yolculuklar sırasında verilen molalarda mutlaka yürüyüş ve küçük egzersizler yapmalıdırlar. Arabayla seyahat edenler 2 saatte bir durup mola verip yürüyüş yapmalılar. Otobüste oturulduğu zaman devamlı yük biniyor. Uygun olmayan bir pozisyon, bel rahatsızlığı olan ya da normal kişileri rahatsız ediyor. İnsanların yüzde 80’inde bel ağrıları normal yaşamda karşılarına çıkıyor. Uzun yolculuklar da bunu tetikliyor” diye konuştu.


Ayrıca sıcak havalar da seyahat ederken kullanılan klimaların da bel ve boyun rahatsızlıklarında çok etkili olduğunu kaydeden Op.Dr. Bıkmaz, “Uzun yolculuklarda uzun süre açık kalan klima, halk arasında ’kulunç’ denilen boyun tutulmasına neden oluyor. Boyun tutulması da fıtığı tetikliyor. Klima açıldığı zaman camı da bir miktar açmak gerekiyor. Yine aşırı terlemeden sonra soğuk bir ortama girince sıcak soğuk değişiminden belde kitlenme meydana gelebiliyor” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:40
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