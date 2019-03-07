Uzun süredir aranıyordu! FETÖ firarisi garda yakayı ele verdi Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yakalandı. Yakalanan kişinin, örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı tespit edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı Alınan bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tren garında durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik sorgusunu yaptı. "Kapatılan okullarda öğretmenlik yapıyordu" AA'nın haberine göre sorguda, şüphelinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç. olduğu tespit edildi. F.Ç'nin örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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