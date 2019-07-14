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Uzun süre idrar tutmak ne gibi sağlık sorunlarına yol açar?

Hem kadınlar hem de erkekler için uzun süre idrar tutmak önemli sağlık sorunlarına yol açar. İşte, uzun süre idrar tutmanın sağlığa olan zararları…

14 Temmuz 2019 Pazar 13:09
Uzun süre idrar tutmak ne gibi sağlık sorunlarına yol açar?

Bedenimizdeki her şeyin düzenli olarak çalışması sayesinde birçok hastalıktan uzak kalırız. Uzun süre idrar tutmak da vücudun ahengini bozan unsurlardan biridir. Saatlerce idrar tutmak ara ara zorda kalındığında değil; bir yaşam tarzı haline geldiğinde tehlike çanlarının çalmasına yol açar. Peki, ama neden uzun saatlerce idrar tutmak bu kadar zararlı?

Mesanenin genişlemesine yol açar

Sürekli olarak idrarı normalden fazla tutmak zaman içinde mesanenin genişlemesine yol açar. Bu bir avantaj değildir. Çünkü mesane genişledikçe her tuvalet sırasına tüm idrar boşaltılamaz. Mesane tamamen boşalmadığı içinse enfeksiyon kapma ihtimali yükselir. Ayrıca mesane boşalmadıkça idrar böbreklere kaçabilir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

Kaslar zayıflar

Yıllar yılı idrarını uzun süre tutan kişilerin mesane kasları zamanla zayıflar. Bu durum özellikle kadınlarda idrar kaçırma sorunlarına sebep olur.

Mesane patlar mı?

Çok sık görülmese de idrarını sürekli olarak tutanlarda mesane batması sorunu yaşanabilir. Bu ise kişinin yaşamanı yitirmesine yol açabilir.

Erkekler için riskli mi?

İdrar tutma sorunu yalnızca kadınlarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaz. Aynı şey erkekler için de geçerlidir. Ancak kulaktan dolma bilgiyle söylenen “İdrarını tutanın çocuğu olmaz” ve “Erkekler tuvaletlerini çok tutarsa prostat kanseri olur” ifadeleri doğruyu yansıtmıyor. Söz konusu bu hastalıklara mesanenin aşırı yorulması sebep olmuyor.

Ne yapmak gerekiyor?

Özellikle ev dışında tuvalet kullanamayan kişiler idrarlarını uzun süre tutmaya gayret eder. Bu durum sürekli yaşanıyorsa da çeşitli sağlık sorunları meydana gelir. Şayet dışarı çıktığınızda tuvalete gitmek konusunda sorunlar yaşıyorsanız; kişisel hijyeninizi sağlayacak ürünleri çantanızdan eksik etmemeniz işinize yarayacaktır. Ayrıca antibakteriyel özellik taşıyan lavanta ya da zencefil yağını yanınızdan ayırmamanızı tavsiye ederiz.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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