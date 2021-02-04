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Teknoloji Uzun menzilli gemisavar füzesi "Atmaca" Sinop'ta test edildi
Teknoloji

Uzun menzilli gemisavar füzesi "Atmaca" Sinop'ta test edildi

Sinop Valiliği, Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın test atışının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 21:06:00 -
Uzun menzilli gemisavar füzesi "Atmaca" Sinop'ta test edildi

Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, Sinop'ta test edildi.

'Atmaca' Sinop'ta test edildi

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.

Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.

"Dosta güven, düşmana korku salacak" 

Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı. Açıklamada, Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyetin daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldıkları kaydedildi.

 

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