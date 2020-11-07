Uzun Mehmet'in 'kara elmas'ından ekonomiye 172 yıllık katkı

Uzun Mehmet'in 8 Kasım 1829'da taşkömürü keşfinden sonra, 1848'den bu yana 172 yıldır üretilen ve Zonguldak havzasının en önemli kaynakları arasında yer alan taşkömürü ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Taşkömürünün bulunuşunun yıl dönümü, her 8 Kasım'da törenlerle kutlanırken, Uzun Mehmet Neyren köyü yakınlarındaki değirmenin yakınında bulunan dere kenarında bulunan "siyah taşların" ocakta yanarak havzada tespit edildiğini fark etti.

Hazine-i Hassa İdaresi dönemi olarak bilinen 1848-1865 yıllarında yabancı ve yerli yatırımcıların kontrolünde 5 yılda 40 bin ton üretimin gerçekleştirildiği havzada, maden üretimini artırmaya yönelik yatırımlar bugün de devam etmektedir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) endişelenmesin, Kozlu, Karadon, Amasra ve Armutçuk kurumu kömür üreten özel maden sahasında işletmede yaklaşık 8 bin işçi çalıştıran madenler, en önemli istihdam kapısı olarak görülüyor.

Havzada yapılan tespitlerle görülmekte olup, yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton taşkömürü rezervine sahip olmanın mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Son yıllarda kurumda ve özel sahalarda çıkarılan ve yıkanan kömür, çimento ve demir-çelik fabrikaları ile ısıtma amaçlı Çatalağzı Termik Santrali'ne pazarlanmaktadır.

"Jeolojik yaşı yaklaşık 300-350 milyon yıldır"

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, taşkömürünün Zonguldak'ın ülke ve ekonomisi için en önemli girdilerden biri olduğunu söyledi.

Taşkömürünün iki farklı amaç için kullanılabileceğini belirten Eroğlu, "Kok kömürü 1930'lu yıllardan itibaren enerji santrallerinde ve demir çelik fabrikalarında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu havzada, özelliği itibariyle jeolojik olarak sadece Zonguldak'ta oluşmuştur. Jeolojik yaşı yaklaşık 300-350 milyon yıldır İçerdiği karbon ve uçucu miktarın yanı sıra geçen zamana bağlı olarak yüksek fırınlarda ve çelik eritme işlemlerinde çok önemli bir girdidir. ve eşsiz demir ve çelik girdisi. Yapabilirsin. "diye konuştu.

"Sadece Türkiye'de kuruyan denizaltı operasyonlarımız"

Kurumun beş kurumunda kömür madenciliği faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"Bu beş kurumun toplam 250 kilometrelik yer altı açıklığı. İşletmemizin en büyük özelliği Zonguldak havzasında Türkiye kömür madenciliğinde açık ve jeolojik olarak uygun değil. Sadece Kastamonu Azdavay ilçesinde iş açacak yerimiz var. Kastamonu'nun sınırları tam bir havza olarak yeraltı suyu yönetimi yaptığımız ve halen içinde bulunduğumuz Türkiye'deki tek kurum olduğumuz denizaltı operasyonlarımızın hala en büyük özelliği. I TCC 2005'e kadar bölgede tek oyuncu biz şu anda ekonomik olmayan mostralı madenciliğe uygun madenleri 2005 yılından bu yana rödovans yöntemi ile işletmekteyiz. ruhsat ihalesi olsun, yaklaşık 136 milyon ton kömürü bulunan özel sektöre Bağlık-İnağz sahasına veriyoruz ve halen 600 bin ton kara sahasına sahiptir.Türkiye'nin yurtdışına tek girişi 6 milyon ton demir çeliktir.Kurumsal olarak ithal ettiğimiz bu kömürün en az yüzde 60'ını da dahil ederek havzadaki oyuncular, ülkemizin kaynaklarını kullanarak ekonomiye katkı sağlayabileceğimize inanıyorum. "

Uzun Mehmet'in hikayesi

Çeşitli kaynaklara göre Uzun Mehmet ve kömürün bulunması ile ilgili hikaye 1820-1829 yılları arasında geçer.

Kaynaklarda Uzun Mehmet'in hikayesi şöyle anlatılıyor:

"Uzun Mehmet, Ereğli'nin Kestaneci köyünden. 1820'lerde Ereğli'nin büyük ailelerinden Karamahmutzadeler hanedanından olduğu biliniyor. Uzun Mehmet, deniz askeri olarak askerlik görevini yaptı. Terhis olduğunda ise memurları tarafından bir kömür örneği göstermiş ve memleketine döndüğünde siyah taşları aramasını istemiştir.

Uzun Mehmet, bir gün Neyren köyü civarındaki değirmene gider. Hasat sonu olduğu için değirmen tamamen doludur. Uzun Mehmet, dere kenarında dolaştığı sırada siyah taşlar bulur. Bir anda askerde kendisine gösterilen siyah taş (yanan taş) aklına gelir.

Bir kısmını toplar ve değirmendeki yanan fırına atar. Taşların yandığını görmekten çok mutlu. Ertesi gün gizlice aynı yere gider ve daha geniş arar. Uzun Mehmet çuvalın içine koyduğu kömür örneklerini İstanbul'a götürür. Sultan II. Mahmut, kömürün bulunmasına sevinir ve Uzun Mehmet'i 50 altın ile ödüllendirir. Böylece kömürün keşfi 8 Kasım 1829 olarak tarihe geçer.

Dönemin Ereğli Ayanı Hacı İsmail Ağa, Uzun Mehmet'in kömür bulgusunu sindiremiyor. İstanbul'da Bilim Kurulu'na gitmek üzere yola çıkan Uzun Mehmet'i Leblebici Han'da öldürdü.