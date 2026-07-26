Üzümlü kek (Pamuk gibi yumuşacık) Anne eli değmiş gibi olacak! Çocuklar seviyor: Kek pişir, afiyetle yedir

Üzümlü Kek (Pamuk Gibi Yumuşacık) Tarifi İçin Malzemeler;

3 yumurta.

1 .5 bardak yoğurt.

1 bardaktan az eksik sıvı yağ.

2 bardak toz şeker.

1 bardak kuru üzüm.

Yarım bardak damla çikolata.

Yarım bardak portakal kabuğu rendesi.

2 paket kabartma tozu.

4 bardak un.

Yumurta ve şekeri çırpma kabına alıp köpürene kadar çırpalım .

Ardından yoğurt ve sıvı yağı ilave edip çırpmaya devam edelim.

Un ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra çırpma işlemine devam ediyorsunuz .

En son damla çikolata, üzüm ve portakal kabuğunu ekleyelim kısa bir süre çırptıktan sonra margarin veya tereyağı ile yağladığımız kek kalbımıza un koyup kalıbın her yerine un sürüyoruz kalan unu döküyoruz.

Kek kalıbımızın dibine susam döküp kek malzemesini kalıba dökelim .

180° fırında yaklaşık 40 veya 45 dk pişirin kontrollü olun fırına göre değişir kürdan kontrolü yaptıktan sonra fırından çıkartalım .

İlk sıcağı çıkınca kalıptan çıkartalım misler gibi yumuşacık kekimiz hazır afiyet olsun

Kullanılan bardak 200 ml.

Cevizli Üzümlü Anne Keki Tarifi İçin Malzemeler;

2 adet yumurta

4/3 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

Vanilin

Kabartma tozu

Kuru üzüm.

Merhabalar hepimizin her zaman yaptığı bu kolay kek tarifini sizinle püf noktaları ile paylaşmak istedim. Bu kadar basit bir tarifin açıklama ve hazırlanış kısmı neden bu kadar uzun diyebilirsiniz. Umarım denerken ayrıntılara dikkat edersiniz ve kekinizi kabarmama, kalıba yapışma ve hamur tadı alma gibi sorunları olmadan kolay bir şekilde yapabildiğinizi görürsünüz.

Öncelikle yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpalım. Beyaz bir renk alıncaya kadar çırparsanız hamurunuz daha kabarık ve fosur fosur olacaktır. Hamur tadı gelmeyecektir.

Ardından süt ve yağ i ilave edelim. 3 dakika kadar çırpmaya devam edelim. Un kabartma tozu ve vanilini yavaş ekleyerek çırpalım. Fakat unlu malzemeyi ekledikten sonra uzun bir süre çırpmanıza gerek yok yine 3 dakika yeterli olacaktır.

Tahta veya silikon bir kaşık yardımı ile alttan üst kısma doğru karıştırırken bir yandan üzüm ve cevizi ilave ediyoruz.

İsterseniz sadece ceviz veya sadece üzüm de kullanabilirsiniz. Tahta kaşık kekin kıvamını korumasına yardımcı olacak.

Özellikle katı yağ ile yağlıyorum kalıbımı. Hem yağ tadı olmuyor hem de çıkması daha kolay oluyor kalıptan.

Yağlı kalıba döktüğümüz kekimizi yaklaşık 20 25 dakika fırını hiç açmadan altlı üstlü ayarda ve 170 derece de pişiriyoruz ve kesinlikle pişip pişmediğini kürdan yardımı ile kontrol ediyoruz.

Metal bir aparat değdiği zaman kek kabarmayacaktır. Kalıptan çıkarırken mutlaka kekin soğumasını bekleyin soğuyunca ters çevirin kek direk şeklini bozmadan çıkacaktır. Afiyet olsun.



