Üzümde rakip ülke sayısı arttı, ihracatta düşüş yaşandı

Çekirdeksiz Sultaniye üzüm ihracatı 2021 yılına göre düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yıla göre 44 bin ton daha az ihracat gerçekleşmesinin en önemli sebeplerinden biri en çok ihracat yapılan Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşı, dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ve çekirdeksiz üzüm üreticisi ülke sayısının 5'ten 15'e yükselmesi olarak gösterildi. Özellikle Azerbaycan ve Özbekistan'ın çekirdeksiz üzümlerle Rusya Pazarına girmesi yaşanan düşüşte en önemli etkenlerden biri olarak belirtildi.

Alaşehir Gümrüğünden 323 bin ton tarımsal ürün ihracatı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2022 yılında 186 bin ton yaş üzüm, 26 bin ton kiraz, 17 bin ton armut gibi ürünler başta olmak üzere toplamda 76 farklı kalemde 323 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleşti. Rusya Ukrayna Savaşı’na rağmen en çok ihracat yine Rusya’ya yapılırken, denizi ve limanı olmayan ilçede bulunan Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 2022 yılında 17 bin tır çıkış yaptı. 79 farklı ülkeye ihracat yapıldı.

"Özbek ve Azerbaycan üzümleri önümüzdeki yıllarda üzerimize baskı yapabilir"

Üzümün başkenti olan Alaşehir’den, çekirdeksiz Sultaniye Üzüm ihracatının en çok Rusya’ya yapıldığını belirten Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "2022 yılında Alaşehir’den yapılan ihracata baktığımızda 186 bin ton yaş üzüm ihracatı oldu. 26 bin ton kiraz ihracatı oldu. 17 bin ton da armut ihracatı oldu. Toplamda 323 bin ton tarımsal ürün ihracatımız var. Bunları 79-80 farklı ülkeye gönderiyoruz. Alaşehir Borsası, Gümrüğü, ihracatçısı, tarım teşkilatı olarak 17 bin tır çıkış yapmışız. Bu iyi bir rakam. En çok ihracat Rusya Federasyonu, ondan sonra Avrupa Birliği ülkeleri geliyor. Afrika ülkeleri var. Genelde üzüm ihracatının çoğu Rusya Federasyonu. Sonra Avrupa Birliği ülkeleri geliyor. Geçen yıla göre Rusya Federasyonuna yapılan ihracatta biraz eksilme var. Bu Ukrayna -Rusya arasında yaşanan savaşın etkisinden kaynaklanıyor. Birde Özbekistan ve Azerbaycan’da üretilen üzümler de Rusya pazarında. Oradan da yaklaşık 50 bin ton ihracat azalması var. Özbek ve Azerbaycan üzümleri ileriki yıllarda bizim üzerimizde bir baskı olacakmış gibi görünüyor. Biz üzümümüzü daha iyi daha kaliteli yetiştirdiğimiz sürece pazarda daha çok söz sahibi olabiliriz. Ama onun yanında yine de bu Avrupa Birliğinden sonra Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu kendi arasında gümrük anlaşması var Türkiye’ye göre biraz daha fazla imtiyazlı olacağını düşünüyorum. En azından anlaşmalar öyle. Burada amaç 2023 yılında rakamları daha yukarıya çıkarmak. Bu sene savaş ve dünyada yaşanan ekonomik krizden dolayı pazarda daralma var. İnşallah 2023 yılında da çok iyi olacağını ümit edelim, iyi olması için dua edelim." dedi.

"Dünyada üzüm üreten ülke sayısı arttı"

"Dünyada daha önce sultaniye yaş ve kuru üzümde ciddi anlamda üretim yapan 5-6 ülke vardı." diyen Soygür, "Son yıllarda kuru ve yaş üzüm değerlenince bu ülke sayısı 14-15’e çıktı. Bizim Türk çiftçisi olarak daha kaliteli ürün yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü üretici ülkelerle rekabet edebilmemiz için daha çok çalışmamız gerekiyor. İklim şartları çok el vermiyor ama bizimde bu dünya ülkeleri ile rekabet edebilmemiz için bu enflasyonun yenilmesi gerekiyor, tarım girdilerinin çiftçiye maliyetinin azalması gerekiyor. İran’da elektrik ve mazot çok ucuz, çoğu ülkede aynı. Bizim bu ülkelerle rekabet edebilmemiz için daha çok çalışmamız, tarım girdilerinin azalması gerekiyor." şeklinde konuştu.