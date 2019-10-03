Üzüm için çıktığı ağaç hayatının sonunu getirdi
Denizli'de asmadan üzüm toplamak için meşe ağacına çıkan şahıs, dengesini kaybederek yere düştü. Metrelerce yükseklikten düşen 65 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.03 Ekim 2019 Perşembe 13:28
Denizli’de bir kişi, bahçesindeki asmadan üzümleri toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi’nde Ali Sönmez (65), bahçesinde bulunan asmadan üzüm toplamak için meşe ağacına çıktı. Ancak burada dengesini kaybeden şahıs metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Sönmez yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sönmez'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
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