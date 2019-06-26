Üzüm çekirdeği yağının kullanım alanları

Üzüm çekirdeği yağı; saç, dudak, cilt ve vücut bakımı için kullanılan bir yağdır. Oldukça etkili ve zeytinyağına oranla, 5 kat fazla E vitamini içerir.

- Cildi besler, nemlendirir, elastikiyetini artırır ve yumuşatır.

- Alerjiyi durdurur. Sedef hastalığını durdurur.

- Ağız yoluyla alındığında; hücreleri yeniler, kolesterol, trigliseriti düşürür ve direnç kazandırır.

- Kalp ve damarları temizler.

Günde sadece bir tatlı kaşığı kadar tükettiğiniz üzüm çekirdeği yağı, vücudunuzu düzene sokacaktır. İsterseniz salata ve meyvelerinizin üzerine de dökerek tüketebilirsiniz.

Dilerseniz cildinize direk nemlendirici olarak da uygulayabilirsiniz. Bakım ürünlerinizin içerisine kattığınız takdirde, uyguadığınız bölgede nem ve parlaklık kazandıracaktır.

Hafif bir yağ olduğu için bebekler için de kullanılabilir.