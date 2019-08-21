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Üzüm 2019 rekoltesi yarın açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı üzüm rekoltesini yarın Manisa'da açıklayacak

21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:50
Üzüm 2019 rekoltesi yarın açıklanacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı üzüm rekoltesini yarın Manisa'da açıklayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünyanın en önemli sofralık ve kuru üzüm üreticilerinden biri olan Türkiye'de, geçen yıl 3,9 milyon ton üzüm üretildiği ve bunun 1,9 milyon tonunun sofralık, 1,5 milyon tonunun kurutmalık, 464 bin tonunun da şıralık olarak kullanıldığı bildirildi.

Üzümün, stratejik ürünler arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu meyvenin ülke tarımsal ihracatında da önemli bir yer tuttuğu vurgulandı. Bakanlığın üzüm üreticilerine mazot ve gübre, organik tarım, iyi tarım, örtü altı iyi tarım, küçük aile işletmeciliği ve biyoteknik mücadele desteği gibi çeşitli kalemlerde destek ödemesi yaptığının altı çizilen açıklamada, ayrıca üzümle ilgili işleme, paketleme ve soğuk hava deposu gibi yatırımlarda da proje tutarının yüzde 50'si oranında hibe sağlandığına dikkat çekildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin, yarın Manisa'da 2019 yılı üzüm rekoltesini duyuracağı ve Manisa Ticaret Borsasında ilk üzüm satışını yapacağı belirtilen açıklamada, Pakdemirli'nin ayrıca bağda üzüm hasatı şenliğine de katılacağı kaydedildi.




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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:50
  1. 2019 yılı üzüm rekoltesi
  2. manisa
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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