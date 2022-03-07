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Spor Üzücü haber! Maç esnasında hayatını kaybetti
Spor

Üzücü haber! Maç esnasında hayatını kaybetti

Kocaeli'de, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalbi sıkışan Fenerbahçe taraftarı 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 12:12:00 -
Üzücü haber! Maç esnasında hayatını kaybetti

Evinde Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Özdemir, bir pozisyona sinirlenerek gittiği odasında aniden fenalaştı.

Ağabeyi ve yakınlarınca özel hastaneye kaldırılan Özdemir, yaşamını yitirdi.

Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Özdemir'in daha önce akciğer kanseri tedavisi gördüğü, 2013 yılında yapılan son nakilin ardından hastalığın nüksetmediği belirtildi.

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