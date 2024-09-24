  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uzmanların uyarılarına rağmen mantar yiyen yaşlı çift zehirlendi
Yerel

Uzmanların uyarılarına rağmen mantar yiyen yaşlı çift zehirlendi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Uzmanların uyarılarına rağmen mantar yiyen yaşlı çift zehirlendi

Severek tüketilen mantar, zehirli türleriyle ölüme sebep oluyor. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarı yiyen yaşlı çift zehirlendi. Hastaneye kaldırılan yaşlı çift, entübe edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde yaşayan Hayri Sarı (83) ve eşi Adile Sarı (80), mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Ormandan topladıkları mantarı eve gelince pişirerek yiyen Hayri ve Adile Sarı çifti, bir süre sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi şikayetler üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

 

Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrollerde Hayri Sarı ve eşi Adile Sarı’nın yedikleri mantardan zehirlendiklerini tespit etti. Bozkurt Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaşlı çift, ileri tetkik ve tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunan Hayri Sarı ve eşi Adile Sarı, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

Ölüme sebep olan mantar zehirlenmelerine dikkat!
Ölüme sebep olan mantar zehirlenmelerine dikkat!

Sağlık

Ölüme sebep olan mantar zehirlenmelerine dikkat!

İki şehre akın var! Kilo fiyatını duyan sepetini torbasını alıp koştu: Tedbiri de neymiş!..
İki şehre akın var! Kilo fiyatını duyan sepetini torbasını alıp koştu: Tedbiri de neymiş!..

Kadın - Aile

İki şehre akın var! Kilo fiyatını duyan sepetini torbasını alıp koştu: Tedbiri de neymiş!..

Herkes onun peşinde, yerini söylemiyorlar! Bakın ne!
Herkes onun peşinde, yerini söylemiyorlar! Bakın ne!

Kadın - Aile

Herkes onun peşinde, yerini söylemiyorlar! Bakın ne!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23