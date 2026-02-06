Uzmanlardan Wi-Fi ağları için kritik uyarı

Bilim dünyasında giderek artan sayıda araştırma, Wi-Fi ağlarının yalnızca internet erişimi sağlamadığını, aynı zamanda insanları “görünmez” biçimde izleyebilecek bir altyapıya dönüşebileceğini gösteriyor. İtalya’daki La Sapienza Üniversitesi araştırmacıları, geçtiğimiz yıl Wi-Fi sinyallerinin insanlar üzerinde bıraktığı özgün izlerin bir tür dijital parmak izi olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştu.

Başlangıçta deneysel görünen bu yaklaşım, Almanya’dan gelen yeni bir çalışmayla çok daha somut bir noktaya taşındı. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) tarafından yürütülen araştırma, Wi-Fi ağlarının kişinin yanında telefon, bilgisayar ya da başka bir elektronik cihaz bulunmasa bile kimlik tespiti yapabildiğini gösterdi.

RADYO DALGALARIYLA OLUŞAN “DİJİTAL SİLÜET”

Araştırmaya göre Wi-Fi router’lar ile çevredeki cihazlar arasında sürekli gidip gelen radyo sinyalleri; duvarlara, eşyalara ve insan bedenine çarparak geri yansıyor. Bu yansımalar, her bireye özgü elektromanyetik desenler oluşturuyor.

KIT ekibinden Prof. Thorsten Strufe, bu sistemi klasik bir kameraya benzetiyor ancak önemli bir farkla: burada görüntü ışıkla değil, radyo dalgalarıyla elde ediliyor. Bu nedenle kişinin kendi cihazlarını kapatması da çözüm olmuyor. Çevrede aktif başka Wi-Fi cihazlarının bulunması, sistemin çalışması için yeterli.

ŞİFRELENMEYEN GERİ BİLDİRİMLER KRİTİK ROLDE

Tekniğin merkezinde, Wi-Fi ağlarında performansı artırmak için kullanılan ve “beamforming feedback information” (BFI) olarak adlandırılan geri bildirim sinyalleri yer alıyor. Bu veriler mevcut standartlarda şifrelenmeden iletiliyor.

Araştırmacılar, özel bir donanıma ihtiyaç duymadan, sıradan bir Wi-Fi cihazıyla bu geri bildirimleri toplayıp analiz edebildiklerini gösterdi. Daha önce benzer çalışmalar LIDAR sensörleri veya özel kanal ölçümleri gerektirirken, bu yöntemin günlük ağ trafiğini kullanması onu çok daha erişilebilir ve tehlikeli kılıyor.

NEREDEYSE YÜZDE 100 DOĞRULUK

Toplanan BFI verileri farklı açılardan birleştirilerek kişilere özgü ayırt edici radyo desenleri oluşturuluyor. Bu desenlerle eğitilen makine öğrenimi modeli, daha sonra ortamdan geçen bir kişinin kimliğini saniyeler içinde tespit edebiliyor.

Araştırma kapsamında 197 kişiyle yapılan deneylerde, sistemin neredeyse yüzde 100 doğruluk oranına ulaştığı bildirildi. Üstelik bu başarı; kişinin yürüyüşü, duruşu veya bakış yönü değişse bile büyük ölçüde korunabiliyor.

KAMERASIZ, KARANLIKTA VE DUVAR ARKASINDA GÖZETİM

Wi-Fi tabanlı takip sistemleri, geleneksel kameralara kıyasla ciddi avantajlar sunuyor. Işık koşullarından bağımsız çalışabiliyor, karanlıkta veya sisli ortamlarda da etkisini kaybetmiyor. Wi-Fi sinyallerinin duvarlardan geçebilmesi ise fiziksel engelleri anlamsız hale getiriyor.

Kameralarda olduğu gibi yüz, kıyafet veya net bir görüntüye ihtiyaç duyulmuyor; yalnızca insan bedeninin elektromanyetik sinyaller üzerindeki etkisi yeterli oluyor. Bu da sistemi daha az fark edilir ve çok daha geniş alanlara yayılabilir bir gözetim aracı haline getiriyor.

OTORİTER REJİMLER İÇİN CİDDİ RİSK

Araştırmacılar, bu teknolojinin özellikle otoriter rejimlerde muhalifleri, protestocuları veya belirli grupları gizlice takip etmek için kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Her ne kadar bugün istihbarat servislerinin CCTV gibi doğrudan araçlara sahip olduğu bilinse de, her yerde bulunan Wi-Fi ağlarının görünmez bir gözetim altyapısına dönüşmesi çok daha kaygı verici görülüyor.

HUKUKİ VE TEKNİK ÖNLEM ÇAĞRISI

Bilim insanlarına göre gerekli teknik ve hukuki düzenlemeler yapılmazsa, bugün masum bir internet erişim noktası olarak görülen Wi-Fi router’lar, farkında olunmadan işleyen küresel bir gözetim sisteminin parçası haline gelebilir. Uzmanlar, şifreleme standartlarının güçlendirilmesi ve kişisel mahremiyeti koruyacak yasal çerçevelerin acilen oluşturulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Haber Kaynağı: Scitechdaily