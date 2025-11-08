  • İSTANBUL
Gündem Uzmanlardan öğrenciye tatil ödevi: Dijital detoks
Gündem

Uzmanlardan öğrenciye tatil ödevi: Dijital detoks

Uzmanlardan öğrenciye tatil ödevi: Dijital detoks

Okullar 9 günlük tatile girdi. Ebeveynler “çocuklar tatili nasıl geçirmeli?” diye düşünürken uzmanlardan uyarı geldi: Dijital detoks yapın.

Eğitim uzmanları, 18 milyon öğrenci ve velileri için rehber oldu. Yılın ilk ara tatilinde, dijital ekranlardan uzak durup doğayla temas kurulması tavsiyesinde bulundu.

Eğitim uzmanları, ara tatilin bir "dijital detoks" dönemine dönüştürülmesini tavsiye ediyor. Bilgisayar, tablet ve telefon ekranına saatlerce bakmak yerine kitap okuma, el becerilerini geliştiren etkinlikler veya aile sohbetleriyle zaman geçirmek çocukların zihinsel yorgunluğunu azaltıyor. Uzmanlar "Ara tatilde hedef; çocuğun zihnini dinlendirmek olmalı. Bu dönemde çocuklara ödev baskısı yerine oyun, doğa yürüyüşü ve aileyle geçirilen zaman öncelik kazanmalı" diyor.

 

Uzmanlara göre, kısa süreli doğa kaçamakları orman parkları, botanik bahçeleri veya müze gezileriyle çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir tatil yaşatabilir.

 

KÜLTÜR TURLARI

Hem eğitici hem de ilham verici etkinlikler olan müzeler, sanat galerileri ve çocuk tiyatroları tercih edilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ara Tatilde Etkinlik Var" programı kapsamında yüzlerce okulda atölyeler, spor turnuvaları ve sanat çalışmalarına katılım sağlanabilir.

EVDE ETKİNLİKLER

Ortak film geceleri, puzzle yapmak, birlikte yemek pişirmek veya evin küçük bir köşesini yeniden düzenlemek bile çocuklara sorumluluk bilinci ve takım ruhu kazandırıyor. Eğitimciler, özellikle "birlikte üretmenin" çocukların öz güvenini artırdığını vurguluyor.

