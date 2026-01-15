  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Aynısını Türkiye’de başörtülülere ve namaz kılanlara uyguladılar! ABD’de CHP tipi işe alım skandalı
Dünya

Aynısını Türkiye’de başörtülülere ve namaz kılanlara uyguladılar! ABD’de CHP tipi işe alım skandalı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aynısını Türkiye’de başörtülülere ve namaz kılanlara uyguladılar! ABD’de CHP tipi işe alım skandalı

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki eyalet kurumlarında işe alımlarda uygulanan cinsiyet ve ırk temelli "pozitif ayrımcılık" politikalarını yargıya taşıdı. Türkiye’de de CHP, başörtülülere ve namaz kılanlara yönelik bir çok konuyu yargıya taşımıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki işe alımlarda uygulanan "pozitif ayrımcılığa" karşı dava açtı. Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bakanlık, Minnesota eyalet kurumlarının personel alım politikalarını inceledi.

Bu kapsamda, Minnesota eyaletinde işe alımlarda cinsiyet ve ırk temelli "pozitif ayrımcılık" yapıldığını tespit eden Bakanlık, bu uygulamaya karşı dava açtı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, "Irk ve cinsiyet gibi değişmez özelliklere dayalı işe alım kararları vermek açık bir ayrımcılıktır. (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi, bu tür çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) politikalarına hiçbir şekilde tolerans göstermiyor." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi Başkan Yardımcısı Harmeet Dhillon, işverenlerin ırk ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yaptığını, bunun ise "pozitif ayrımcılık" olarak sunulduğunu savundu.

Dhillon, işe alımlarda ırk ve cinsiyete göre ayrımcılığa izin veren herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmadığını ifade etti.

DEI PROGRAMI NEDİR?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülüyordu. Öte yandan DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriler de alıyordu.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararname imzalanmış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

