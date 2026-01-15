  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu belirtiler varsa kansızsınız: 7 belirtiyi uzman isim açıkladı KKM’de yolun sonu göründü! Tarihi dip seviye Ağrı'nın kültürel gücü turizmle buluşacak Kışın gelmesi ayakkabı tamircilerine yaradı IBAN dolandırıcılarından ‘sahte fatura’ oyunu! Ödeme yaparken dikkat edin Ekrem'den asrın teklifi: Alt kümede oynayan İBB'ye transfer İstanbul’da TOKİ sosyal konutları nereye yapılacak? Milyonların beklediği karar Resmi Gazete’de Hangi sabun hangi hastalığa iyi gelir? Ustaların sır gibi sakladığı 45 tane o sabun... Köpük sabun sağlıklı mı?
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Bu belirtiler varsa kansızsınız: 7 belirtiyi uzman isim açıkladı
Giriş Tarihi:

Bu belirtiler varsa kansızsınız: 7 belirtiyi uzman isim açıkladı

Soğuk havalarla beraber el ve ayak üşümeleri çok fazla görülmeye başlandı. Soğuk havaların daha zor geçmesine neden olan bir etkeni uzmanı gözler önüne serdi.: kansızlık. Peki kansızlık problemi nasıl anlaşılır? Detayları ortaya çıktı.

#1
Foto - Bu belirtiler varsa kansızsınız: 7 belirtiyi uzman isim açıkladı

Tedavi edilmeyen kansızlığın birçok hastalığa yol açabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, "En sık görülen belirtileri halsizlik, soluk cilt ve mukozalar, nefes darlığı, soğuk el ve ayaklar, zayıflık ve kas güçsüzlüğüdür" dedi.

#2
Foto - Bu belirtiler varsa kansızsınız: 7 belirtiyi uzman isim açıkladı

Herkeste görülebilen kansızlığın tedavi edilmediğinde büyük sağlık problemlerine yol açabileceğini ifade eden Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, "Kansızlık, vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücreleri üretilemediğinde veya kırmızı kan hücrelerinin taşıma kapasitesinde bir azalma olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Kırmızı kan hücreleri, vücuda oksijen taşımak ve karbondioksiti uzaklaştırmak gibi hayati görevleri yerine getirirler. Kansızlık, bu önemli işlevlerin yerine getirilememesi nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.

#3
Foto - Bu belirtiler varsa kansızsınız: 7 belirtiyi uzman isim açıkladı

EN SIK GÖRÜLEN 7 BELİRTİ Kansızlık belirtilerinin genellikle kişiden kişiye değişebildiğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, en sık görülen şikayetleri şu şekilde sıraladı: "Halsizlik ve Yorgunluk: Kırmızı kan hücreleri, vücuda oksijen taşıma görevini üstlenir. Kansızlık durumunda vücut yeterince oksijen alamadığından, bu durum halsizlik ve sürekli yorgunluk hissine neden olabilir. Soluk Cilt ve Mukozalar: Kırmızı kan hücreleri, hemoglobin adı verilen bir madde içerir ve bu madde cilde pembe-kırmızı rengini verir. Kansızlık durumunda ise cilt ve mukozalar soluklaşabilir. Baş Dönmesi ve Baş Ağrısı: Oksijen taşınmasındaki eksiklik, beyne yeterince oksijen gitmediği anlamına gelebilir, bu da baş dönmesi ve baş ağrısına neden olabilir.

#4
Foto - Bu belirtiler varsa kansızsınız: 7 belirtiyi uzman isim açıkladı

Nefes Darlığı: Kırmızı kan hücreleri, akciğerlerden alınan oksijeni vücudun diğer bölgelerine taşır. Kansızlık durumunda, bu süreç etkilenerek nefes darlığı ortaya çıkabilir. Kalp Çarpıntısı: Vücut, yeterince oksijen alamadığında kalp daha hızlı atabilir, bu da kalp çarpıntısına neden olabilir. Soğuk Eller ve Ayaklar: Kansızlık, vücut sıcaklığını düzenlemede sorunlara yol açabilir, bu da ellerin ve ayakların soğumasına neden olur. Zayıflık ve Kas Güçsüzlüğü: Kaslar yeterince oksijen alamadığında zayıflık ve güçsüzlük hissi ortaya çıkabilir."

#5
Foto - Bu belirtiler varsa kansızsınız: 7 belirtiyi uzman isim açıkladı

Söz konusu belirtilerin genellikle hafiften şiddetliye kadar değişebildiğini söyleyen Doç. Dr. Sivritepe, "Belirtiler kansızlığın türüne, şiddetine ve süresine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Eğer bu belirtileri deneyimliyorsanız, bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Kansızlığın altında yatan nedeninin belirlenmesi ve uygun tedavinin başlanması önemlidir. Çünkü kansızlık tedavi edilmediğinde veya tedaviye cevap verilmediğinde, çeşitli ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunlar arasında kalp problemleri, zihinsel işlev bozuklukları, hamilelik komplikasyonları ve genel yaşam kalitesinde düşüş bulunabilir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…
Gündem

İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…

Türkiye günlerdir, yolsuzluk iddialarıyla tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaş..
İran hava sahasını kapattı!
Dünya

İran hava sahasını kapattı!

İran, 14–15 Ocak için Tahran uçuş bilgi bölgesini sivil geliş-gidiş uçuşları dışındaki tüm uçuşlara kapattı; bu alanda uçmak isteyenler için..
Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na gönderme: ‘Jetle gelen jetle gider’
Gündem

Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na gönderme: ‘Jetle gelen jetle gider’

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne görevlendirilen Gürsel Tekin, isim vermeden yolsuzuktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikka..
İran'dan geri adım!
Dünya

İran'dan geri adım!

Arakçi, protestocuları idam etmeyeceklerini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki açıklamaları karşısında Amerikan yönetimine gar..
Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası...
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası...

Suriye ordusu, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikam..
Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor
Dünya

Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor

Suriye ile ilgili iddia sarsacak! İddia ortalığı karıştırdı: Militanlar paraların büyük bölümünü arka planda Esad yanlılarına gönderiyor. Es..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23