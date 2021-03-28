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Dünya Uzmanlardan o ülkede ikinci dalga uyarısı! Önlemler artabilir
Dünya

Uzmanlardan o ülkede ikinci dalga uyarısı! Önlemler artabilir

Japonya'da uzmanlar, yeni tip koronavirüsle mücadelede "yeni dalga" riskine karşı önlemlerin artırılması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:26:00 -
Uzmanlardan o ülkede ikinci dalga uyarısı! Önlemler artabilir

Tokyo Metropol Valiliğinin düzenlediği Covid-19 panelinde konuşan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Omagari Norio, son 7 gündür vaka seyrinin yeniden yükseliş eğilimi gösterdiğini söyledi.

Tedbir uyarısı yapıldı

Covid-19 varyantlarının yaygınlaştığını kaydeden Omagari, ülke genelinde çoğu okulun yeni eğitim, çoğu firmanın yeni mali yılının Nisan'da başlayacağına dikkati çekerek "tedbir" uyarısı yaptı.

Omagari, "Mezuniyet merasimleri ve kadro transfer dönemi yaklaşıyor. Tüm etkinliklere yönelik, virüsün yayılmasının önlenmesine karşı yeterli tedbir alınmasına ihtiyaç var." dedi.

Tokyo Tıp Federasyonu Başkan Yardımcısı İnokuçi Masataka da ağır hasta sayısı günden güne düşmesine rağmen, Covid-19 hastaları için ayrılan yatak kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

323 kişi yoğun bakımda

İnokuçi, "Halihazırda boşalan yataklar, Covid-19 sebebiyle geciktirilmiş tıbbi tedavilere yönelik kullanılıyor. Ancak şu an Covid-19 vaka ve hasta sayıları hastanelerin tedbirleri gevşeteceği safhaya henüz düşmedi." dedi.

Hafta başında sonlandırılan olağanüstü halin sonuçlarına dikkati çekerek "yeni dalga" uyarısı yapan Tokyo Valisi Koike Yuriko da halka "sakuramiru-kai" ismi verilen kiraz çiçeklerini izleme etkinliklerine katılmamalarını tavsiye etti.

Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde Covid-19'a karşı ocak ayından beri uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 22 Mart'ta kaldırılmıştı.

Japonya’da vaka sayısı 465 bin 752’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 9 bin 17’ye yükseldi. 323 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 119 bin 231’e, Osaka’da 50 bin 248’e, Kanagawa’da 47 bin 578’e, Saitama’da 32 bin 226’ya, Çiba’da 29 bin 134’e çıktı.

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