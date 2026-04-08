Uzmanlardan menenjit uyarısı!

Son günlerde görülen menenjit vakaları kamuoyunda endişe yarattı. Sağlık uzmanları, artan kaygılara rağmen durumun “salgın” boyutunda olmadığını belirtti. Ancak hastalığın hızlı ilerleyip ciddi sonuçlar doğurabilmesi nedeniyle erken teşhis ve yakın takibin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Menenjit; beyin ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıdır. En sık nedenleri bakteriler (özellikle meningokok), virüsler ve daha nadiren mantarlardır.

Türkiye’de vakaların yüzde 80–90’ı meningokok bakterisine bağlı görülüyor. Hastalık öksürük, hapşırık, yakın temas ve solunum yoluyla bulaşır. Aynı ortamda uzun süre bulunma (sınıf, yurt, askerî birlik gibi) bulaşma riskini artırır.

En riskli yaş grupları hangileri?

Uzmanlara göre menenjit her yaşta görülebilir ancak bazı gruplar daha yüksek risk altındadır. 1 yaş altı bebekler, ergenler ve genç yetişkinler (özellikle 16–21 yaş), bağışıklık sistemi zayıf bireyler ve kalabalık ortamlarda yaşayanlar (okul, yurt vb.). Türkiye’de hastalık özellikle çocukluk çağında daha sık görülüyor.

Belirtiler nelerdir?

Menenjit hızlı ilerleyebilir ve saatler içinde ağırlaşabilir.

En yaygın belirtiler; yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı ve kusma, ışığa hassasiyet, bilinç bulanıklığı ve bebeklerde huzursuzluk, beslenme reddi.

İleri vakalarda kan zehirlenmesi (sepsis) gelişebilir ve ölüm riski artar.

Korunma yolları nelerdir?

Uzmanlara göre aşılama en etkili korunma yöntemi. Türkiye’de bazı menenjit aşıları (Hib ve pnömokok) rutin programda yer alıyor ancak meningokok aşısı ulusal takvimde değil. Ayrıca; kalabalık ortamlarda hijyen, hasta kişilerle yakın temastan kaçınma ve doktor önerisiyle riskli temas sonrası koruyucu antibiyotik uygulanması da sayılan tedbirler arasında.

Aileler nelere dikkat etmeli?

Uzmanlar özellikle okul çağındaki çocuklar için şu uyarıları yapıyor:

"Ani ateş ve baş ağrısını hafife almayın. Ense sertliği veya bilinç değişikliği varsa acil sağlık kuruluşuna başvurun. Aynı sınıfta vaka görülmesi durumunda okul ve sağlık otoritelerinin yönlendirmelerini takip edin ve aşı seçeneklerini doktorla değerlendirin.

Genel değerlendirme

Türkiye’de yılda yaklaşık 1500 meningokok vakası görülüyor. Her yıl 350-400 civarında ölüm bildiriliyor. Son 5-6 ayda bazı bölgelerde 20-25 vaka bildirildi; uzmanlara göre bu sayı olağan sınırlar içinde. Son yıllarda genel olarak vakalar azalsa da aşılanma oranlarındaki düşüş risk oluşturuyor.

Türkiye’de menenjit vakaları zaman zaman gündeme gelse de uzmanlar geniş çaplı bir salgın olmadığını belirtiyor. Buna karşın hastalığın hızlı seyri ve ölümcül olabilmesi nedeniyle özellikle çocuklar ve gençler açısından dikkatli olunması gerekiyor. Aşı, erken tanı ve hızlı müdahale hayati önem taşıyor.