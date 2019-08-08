0553 313 94 23

Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı

Kurban Bayramı’nda et, hamur işi ve tatlı tüketiminin en yüksek seviyelere çıktığını ifade eden uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenme noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundular.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:14
Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı

Kurban Bayramı’nda et, hamur işi ve tatlı tüketiminin en yüksek seviyelere çıktığını ifade eden uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenme noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundular.


Kurban Bayramı boyunca kırmızı et tüketimi miktarı ve sıklığının arttığını ifade eden uzmanlar, özellikle kalp-damar, diyabet, hipertansiyon hastalarının beslenmelerine dikkat etmedikleri takdirde risk altına girebileceklerini söylediler. Kurban Bayramı’nın yılda bir defa olmasından dolayı et tüketimi ile birlikte tatlı tüketiminin de arttığını ifade eden Lokman Hekim Van Hastanesi Diyetisyeni Funda Budak, “Özellikle bu dönemde kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk grubunda bulunan bireyler (çocuklar ve yaşlılar) dikkatli olmalıdır. Bayram boyunca kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artmaktadır. Bu nedenle kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları risk altındadır. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp, Kurban Bayramı’nda da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir” dedi.


Veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanlardan insanlara tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıkların bulaşma riskinin yüksek olduğuna vurgu yapan Budak, “Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk yaşatır ve midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir. Etler; büyük parçalar şeklinde değil; kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır. Pişirme yöntemi olarak haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır“ ifadelerini kullandı.


Mangalda yapılacak etlerin kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerektiğine dikkat çeken Budak, “Kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır. Ayrıca Kurban Bayramı’nda sakatat tüketimi de artmaktadır. Ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Günlük 2-2.5 litre su tüketilmeli, bayram ziyaretlerinde meyve suları yerine açık çay, bitki çayları tercih edilmelidir. Hamur tatlıları, çikolata yerine sütlü tatlılar ve meyveler tercih edilmelidir“ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma soruşturma
    1. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    2. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    3. Beyşehir Gölü kıyı şeridinde düzenleme..
    4. Edenred'den şirketlere özel kurumsal..
    5. Borsa ilk yarıda yükseldi
    6. Tekstil sektörünü dönüştürecek karar
    7. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    8. Sağlık Bakanı Koca, AA Editör..
    9. Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper..
    10. Bitlis’in düşman işgalinden..
    11. Ankara Büyükşehir Belediyesinin..
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması
    14. Kastamonu polisinden broşürlü..
    15. Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal:..
    16. Rusya'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    17. Günün ilk yarısında en çok değer..
    18. Sosylal medyda Dev şirketlere..
    19. Serbest piyasada altın fiyatları
    20. Körfez’deki okullara boya ve tadilat..
    21. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    22. Günün ilk yarısında en çok değer..
    23. "Türkiye, ASEAN'ın barış vizyonu ve..
    24. Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
    25. AEDAŞ personeli Kurban Bayramı boyunca..
    26. Başkan Sözen’den bayram mesajı
    27. Günün ilk yarısında endekslerin..
    28. Reçete ve faturaların teslim süresi..
    29. Vikingler’in gemisi Piazza’ya yelken..
    30. YKS'de ilk 100 öğrencinin 12'si..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru