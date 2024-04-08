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Teknoloji Uzmanlardan kişisel veri uyarısı
Teknoloji

Uzmanlardan kişisel veri uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-04-08 11:05:00 -
Uzmanlardan kişisel veri uyarısı

Uzmanlar, internet kullanımının hayatın hemen her alanında yaygınlaşması nedeniyle vatandaşların kişisel verilerinin korunması konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016’da yürürlüğe girmesi sebebiyle dün, “Kişisel Verileri Koruma Günü” olarak kutlandı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “İnternet sitelerine kayıt olurken ya da uygulama indirirken veri paylaşımı sınırlanmalı ve gizlilik politikaları okunmalı. Güvenli internet kullanımı için güncel yazılımlar kullanılmalı ve şüpheli içeriklere karşı dikkatli olunmalı” derken; İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Volkan Dülger de, “Teknolojinin gelişmesiyle azalan mahremiyet, kişisel verilerin korunmasını gerekli hale getirmiştir” diye konuştu.

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