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Uzmanlardan kırmızı et uyarısı

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Mutlu, “Kırmızı ete günlük beslenmemizde yer versek de önemli olan porsiyon kontrolüdür.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:45
Uzmanlardan kırmızı et uyarısı

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Mutlu, “Kırmızı ete günlük beslenmemizde yer versek de önemli olan porsiyon kontrolüdür. Doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin yüksek olmasından dolayı kronik hastalığı olanların 2 öğünde de yüksek miktarda kırmızı et alması sakıncalıdır” dedi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Mutlu, Kurban Bayramı’nda et tüketimi hakkında bilgilendirmede bulundu. Kurban Bayramı’nın olmazsa olmasının kırmızı et olduğunu ifade eden Mutlu, “Kırmızı ete günlük beslenmemizde yer versek de önemli olan porsiyon kontrolüdür. Doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin yüksek olmasından dolayı kronik hastalığı olanların 2 öğünde de yüksek miktarda kırmızı et alması sakıncalıdır. Etin miktarı kadar nasıl pişirildiği de çok önemlidir. Öncelik haşlama olmak kaydıyla fırında ve ızgara şeklinde pişirilmeli, kızartma ve kavurmadan olabildiğince kaçılmalıdır. Et kendi yağında ve kısık ateşte pişmelidir. Ette C ve E vitamini olmadığı için sebzelerle tüketilmesi etin içindeki demirin emilimini ve etin biyorarlılığını arttırır” dedi.



“Özel diyeti olan kişiler bayramda da diyetlerine devam etmelidir”


Kesilen etin buzdolabında en az 1 gün dinlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Mutlu, şunları söyledi; “Çünkü yeni kesilen et hem geç pişecek, hem de sindirimi zor olacaktır. Dinlenen etler kıymalık, kuşbaşılık, pirzola, biftek ve bonfilelik olarak ayrılmalı. Günlük pişirilecek miktarlara bölünmeli ve buzdolabı poşetlerine konulup derin dondurucuda saklanmalıdır. Gıda zehirlenmesi olmaması için etin kesme tahtası ile sebzenin kesme tahtası farklı olmalıdır. Özel diyeti olan kişiler bayramda da diyetlerine devam etmelidir. Bayram mideye yapılan bir bayram değildir. Özellikle kronik hastalığı olanlar bayramdan önceki gibi beslenmeye devam etmeli ve sakatatlardan uzak durmalıdır. Diyabetik diyeti olanların tatlı tercihleri sütlü tatlılar ve tatlandırıcı ile hazırlanmış alternatifler olmalıdır. Kalp hastaları, diyabet hastaları, böbrek hastaları ve tansiyon hastalarının diyetleri tedavilerinin önemli bir kısmıdır. Bu yüzden bayram beslenmelerinde diyetisyenlerinden öneri almaları gerekmektedir. Yine gastrit, reflü gibi mide sindirim problemi olan herkesin yağlı ve baharatlı yemeklerden uzak durması gerekmektedir.”

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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