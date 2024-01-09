  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalara uçuran gelişme! 9. kez dede oldu! Bebeğe bakın ne isim verdiler

Barolardan, Can Atalay provokasyonu: Adliyelerin güvenliğini hiçe sayıp, arbede çıkardılar... Bunlar sözde avukat... Adliyeye böyle girdiler...

Mete Yarar, Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın en büyük suçunu açıkladı! Duyan tam anlamıyla çılgına döndü

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı

Mansur Yavaş’ın projesi çöktü, bir yalanı daha patladı!

Murat Kurum’un adaylığı açıklanır açıklanmaz oldu! Ahmet Hakan, o ilginç detaya dikkat çekti: Gerçekten de hahahahaha

İyi Parti kulislerinden sızdı, ortalık çok fena karıştı! Meral Akşener’den beklenmedik karar! Sen ne yaptın böyle

Ekrem İmamoğlu’nu kahreden haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

Düşmanı 3 bin metreden görüp vuruyor! İşte Türkiye'nin yeni İHA'sı SONGAR

Ersan Şen, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! O “AK Parti” iddiası resmen olay oldu! Duyan, kulaklarına inanamıyor
Otomotiv Uzmanlardan ikinci el araç uyarısı: Acil değilse
Otomotiv

Uzmanlardan ikinci el araç uyarısı: Acil değilse

Yeniakit Publisher
2024-01-09 17:49:00 -
Uzmanlardan ikinci el araç uyarısı: Acil değilse

İkinci el otomobil fiyatlarında yüzde 30'a varan fiyat düşüşü yaşanıyor. Aracını satmak isteyenler ise galericilerin şok teklifleri ile karşılaşıyor. Şimdiden düşük fiyattan araç alıp stoklayan çoğu galerici ise 2024 yılının ilk yarısında yüksek fiyattan araçları satışa koymaya hazırlanıyor.

İkinci el otomobil satışları ve fiyatlarında son 3-4 aydır ciddi düşüş yaşanıyor. Yaprak kıpırdamayan sektörde fiyatlar yüzde 20-30 bandında geriledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; aracını satmak isteyen tüketiciler ise galericilerin şok teklifleri ile karşılaşıyorlar. Altı ay önce 900 bin liraya alınan araca bugün 700 bin lira fiyat biçiliyor. Buna gerekçe olarak ise ‘işler durdu’ deniliyor. Olayın aslı ise başka…

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; piyasanın düşük olduğu dönemlerde uygun fiyatlı ikinci el araç toplayanlar, araçları satışa koymak yerine stok yapmaya başladı. Çünkü 2024 yılında dövizdeki artış ve girdi maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle sıfır otomobil fi yatlarına yüzde 30 zam gelecek.

Dolayısıyla tüketici ikinci ele yönelecek ve sektör hareketlenecek. Bu da fiyatların yükselmesine yol açacak. Şimdiden düşük fiyattan araç alıp stoklayan galerici 2024 yılının ilk yarısında yüksek fiyattan aracı satışa koyacak.

Buna borsada "alttan alıp yüksekten" satmak deniliyor. Kısacası oto ticareti yapanlar yeni yılda "keriz silkelemeye" hazırlanıyor. Sektör temsilcileri bu sebeple çok acil olmayan durumlarda ikinci el araçların satılmaması gerektiğini ifade ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İkinci el otomobilde yeni dönem! Piyasadan çekildiler, fiyatlar yüzde 4 düştü...

YENİ YILDA SIFIRA ZAM GELECEK

Sıfır otomobil bayilerinde hedef tutturma ve 2023 modelleri eritme yarışı kampanyaları beraberinde getirdi.

Kredi problemi sebebiyle araca ulaşamayanlar takas destekleri ve uygun ödeme şartları ile sıfır otomobil sahibi olmaya başladı. Ancak 2024 yılında sıfır araç fi yatlarında ciddi yükselişler bekleniyor. Burada en önemli faktör ise döviz kurunun artacağı beklentisi…

Öte yandan fabrikalardaki girdi maliyetlerini yükselmesi sıfır otomobillere zam olarak yansıyacak. Bu yıl sonunda toplam sıfır araç satışlarının 1,2 milyon bandından gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak 2024 yılı içi tablo karamsar…

Finansman sorununun da devam etmesiyle birlikte 2024 yılı sonunda toplam pazarın 750-800 bin seviyesine düşeceği tahmin ediliyor. Bu da tüketicilerin ikinci el otomobillere yönelmesine vesile olacak.

ACİLİYETİ YOKSA DÜŞÜKTEN SATMAYIN

Sektörden aldığımız bilgilere göre 2024 yılı ikinci el otomobil fiyatları ve satışları açısından yıldız bir yıl olacak.

Sektör temsilcileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda "Şu an herhangi bir galeriye gidip aracınıza fiyat aldığınızda çok düşük bir rakam ile karşılaşıyorsunuz. Piyasanın durgun olması ile en dipten fiyat veriyorlar.

Ancak 2024 yılında ikinci el otomobil pazarı hareketlenecek. Bunu bilen bazı ticaret erbabı düşük fiyattan topladıkları araçları 2024 yılının ilk çeyreği veya yarısı gibi yüksek fiyattan satışa çıkaracak. Şayet çok büyük bir ihtiyaç yoksa yok pahasına aracınızı satmamanızda fayda var" diyor.

Yeni kurnazlık ortaya çıktı! Buna bakmadan ikinci el otomobil sakın almayın
Yeni kurnazlık ortaya çıktı! Buna bakmadan ikinci el otomobil sakın almayın

Otomotiv

Yeni kurnazlık ortaya çıktı! Buna bakmadan ikinci el otomobil sakın almayın

İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? ikinci el araç alımında 6 ay tavsiyesi!
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? ikinci el araç alımında 6 ay tavsiyesi!

Ekonomi

İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? ikinci el araç alımında 6 ay tavsiyesi!

Türkiye'deki operasyonları durduruldu mu? Chery Türkiye'den flaş açıklama
Türkiye'deki operasyonları durduruldu mu? Chery Türkiye'den flaş açıklama

Otomotiv

Türkiye'deki operasyonları durduruldu mu? Chery Türkiye'den flaş açıklama

Türk mühendisler otomobil dünyasını sarstı! Yeni özellik çok ses getirecek
Türk mühendisler otomobil dünyasını sarstı! Yeni özellik çok ses getirecek

Otomotiv

Türk mühendisler otomobil dünyasını sarstı! Yeni özellik çok ses getirecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23