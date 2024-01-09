Uzmanlardan ikinci el araç uyarısı: Acil değilse

İkinci el otomobil satışları ve fiyatlarında son 3-4 aydır ciddi düşüş yaşanıyor. Yaprak kıpırdamayan sektörde fiyatlar yüzde 20-30 bandında geriledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; aracını satmak isteyen tüketiciler ise galericilerin şok teklifleri ile karşılaşıyorlar. Altı ay önce 900 bin liraya alınan araca bugün 700 bin lira fiyat biçiliyor. Buna gerekçe olarak ise ‘işler durdu’ deniliyor. Olayın aslı ise başka…

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; piyasanın düşük olduğu dönemlerde uygun fiyatlı ikinci el araç toplayanlar, araçları satışa koymak yerine stok yapmaya başladı. Çünkü 2024 yılında dövizdeki artış ve girdi maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle sıfır otomobil fi yatlarına yüzde 30 zam gelecek.

Dolayısıyla tüketici ikinci ele yönelecek ve sektör hareketlenecek. Bu da fiyatların yükselmesine yol açacak. Şimdiden düşük fiyattan araç alıp stoklayan galerici 2024 yılının ilk yarısında yüksek fiyattan aracı satışa koyacak.

Buna borsada "alttan alıp yüksekten" satmak deniliyor. Kısacası oto ticareti yapanlar yeni yılda "keriz silkelemeye" hazırlanıyor. Sektör temsilcileri bu sebeple çok acil olmayan durumlarda ikinci el araçların satılmaması gerektiğini ifade ediyor.

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YENİ YILDA SIFIRA ZAM GELECEK

Sıfır otomobil bayilerinde hedef tutturma ve 2023 modelleri eritme yarışı kampanyaları beraberinde getirdi.

Kredi problemi sebebiyle araca ulaşamayanlar takas destekleri ve uygun ödeme şartları ile sıfır otomobil sahibi olmaya başladı. Ancak 2024 yılında sıfır araç fi yatlarında ciddi yükselişler bekleniyor. Burada en önemli faktör ise döviz kurunun artacağı beklentisi…

Öte yandan fabrikalardaki girdi maliyetlerini yükselmesi sıfır otomobillere zam olarak yansıyacak. Bu yıl sonunda toplam sıfır araç satışlarının 1,2 milyon bandından gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak 2024 yılı içi tablo karamsar…

Finansman sorununun da devam etmesiyle birlikte 2024 yılı sonunda toplam pazarın 750-800 bin seviyesine düşeceği tahmin ediliyor. Bu da tüketicilerin ikinci el otomobillere yönelmesine vesile olacak.

ACİLİYETİ YOKSA DÜŞÜKTEN SATMAYIN

Sektörden aldığımız bilgilere göre 2024 yılı ikinci el otomobil fiyatları ve satışları açısından yıldız bir yıl olacak.

Sektör temsilcileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda "Şu an herhangi bir galeriye gidip aracınıza fiyat aldığınızda çok düşük bir rakam ile karşılaşıyorsunuz. Piyasanın durgun olması ile en dipten fiyat veriyorlar.

Ancak 2024 yılında ikinci el otomobil pazarı hareketlenecek. Bunu bilen bazı ticaret erbabı düşük fiyattan topladıkları araçları 2024 yılının ilk çeyreği veya yarısı gibi yüksek fiyattan satışa çıkaracak. Şayet çok büyük bir ihtiyaç yoksa yok pahasına aracınızı satmamanızda fayda var" diyor.