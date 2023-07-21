Uzmanlardan 'enerji içeceği' uyarısı!

Uzmanlar, enerji içeceklerinin fazla tüketilmesinin kalp hastalıkları açısından çok riskli olduğuna dikkat çekiyor.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, enerji içeceklerinin zararları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bu içeceklerin içinde yoğun bir miktarda bulunan kafeinin, vücut için uyarıcı bir özellik taşıdığını ve sempatik sinir sistemini kamçılayarak nabız ve tansiyon yükselmesine neden olduğunu belirten Çetin, "Enerji içeceklerinin içeriğinde uyarıcı madde olarak sadece yüksek dozda kafein yok. Ayrıca guarana, taurin ve L-karnitin de uyarıcı özellikler taşıyor ve aynı zamanda kafeinin etkisini yoğunlaştırıyor. Bahsedilen içecekler günde 2 veya 3 fincan kahvede tükettiğimiz kafeinin çok daha fazla olan bir miktarını içeriyor. Kafeini yoğun bir biçimde tüketecek olursak nabzı ve tansiyonu yükseltir, korkuları tetikleyebilir ve uzun vadede vücutsal ve ruhsal bir kafein bağımlılığına neden olabilir." dedi.

"Enerji içecekleri kalbimizin elektriksel aktivitesine zarar veriyor, ritim bozukluğunu ortaya çıkarabilir"

Çetin, "Eğer bu içecekler kısa sürede yoğun bir miktarda tüketilirse, EKG de QT uzaması dediğimiz bir bulguya neden olabilir. Böylece ölümcül ritim bozuklukları meydana gelebilir. Enerji içecekleri aynı zamanda atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim bozukluğunu tetikleyebilir." ifadelerini kullandı.

"Enerji içecekleri yüksek miktarda kalori içerir"

İçinde bulunan yüksek yoğunluktaki şeker ve kalorinin, kalbe zarar verebileceğini belirten Çetin, bu içecekler sıklıkla tüketilirse kilo almaya ve dolayısı ile Obezite ve Tip II Diyabete neden olabileceğine dikkat çekti. Çetin, bu belirtilen iki risk faktörünün kalp üzerindeki kötü etkisinin ise tartışılmaz olduğunu kaydetti.

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Çetin, şunları söyledi:

"Birçok insan enerji içeceklerini kendilerini spor öncesi vücutsal ve ruhsal açıdan motive etmesi için kullanır. Fakat spor aktivitesinden önce kafein tüketilmesi tıbbi açıdan önerilmiyor. Zaten spor kalbi hızlandırıp fonksiyonlarını artırıyor. Bu etkiyi yoğun kafein miktarı ile daha fazla tetiklemek kalp açısından zararlı olabilir. Bu içeceklerin yerine bol su ve elektrolit miktarı yoğun olan soda tüketilmeli.

Enerji içeceklerinin beyin fonksiyonlarını artırma ve spor performansını güçlendirme gibi bir özelliği kesinlikle yok. Besin değeri ise hiç mevcut değil. Bu içeceklerin yerine günde bir veya iki fincan kahve içmek çok daha mantıklı olabilir." (İLKHA)