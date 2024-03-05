Uzmanlardan ebeveynlere uyarı: Çocuklarınızı sosyal medya tuzaklarına karşı koruyun!

Günümüzde özellikle sosyal medyada, internet üzerinden çocuklara yönelik oluşturulan tuzakların, dolandırıcılıkların gittikçe arttığına dikkat çeken Bilgisayar Mühendisi Muhammed Hüseyin Yıldızbaş, bilgi eksikliği nedeniyle çocukların kolay bir şekilde kandırılabildiklerini söyledi.

Ailelerin çocuklarını nasıl dışardaki tehlikeye karşı koruyorsa sosyal medyanın tuzaklarına karşı da korumaları gerektiğini ifade eden Yıldızbaş, İLKHA muhabirine son zamanlarda çocuklara yapılan kimi tuzakları anlattı.

Çocukları hedef alan en yaygın dolandırıcılık türlerinin; Sahte yarışmalar, online sınavlar, online oyunlar, açılır pencere dolandırıcılığı, ücretsiz hizmet taramaları ve cinsel içerikli şantajlar olduğunu belirten Yıldızbaş, çocuklarını bu risklerden korumaya yönelik ailelere önerilerde bulundu.

"Çocuklar bilmeden suça bulaşabiliyor"

Yıldızbaş, "Sosyal medya alanında karşı taraf farklı bir profil açarak çocukla arkadaşlık ilişkisini ilerleterek daha sonra onun kimlik bilgilerine ulaşabiliyor. Fotoğrafına ulaştığı zaman ise bazı cinsel içeriğe giden farklı şantaj uygulamalarına giderek çocuğu rahatsız edip tacize kadar ilerletebiliyorlar bu durumu. Aynı zamanda İBAN tuzağı günümüzde yaygınlaşmış durumda. Yurt dışında faaliyette bulunan kişiler, belirli bir ücret karşılığında 18 yaş altı çocuklar üzerinden banka bilgilerini kullanabiliyorlar. Bu durumda çocuklar bu şahısların suç ortağı olmuş oluyor." dedi.

"Dolandırıcılık türlerini bilirseniz çocuklarınızı koruyabilirsiniz"

Ailelerin dolandırıcılık türlerini bilmeleri gerektiğini vurgulayan Yıldızbaş, "Bir diğer online oyunlarda çocuklara bazı sorular gelmektedir. Bu şekilde çocukların şifrelerine erişebilmektedirler. Açılır pencere dolandırıcılığı var. Sosyal medyaya bir link gönderiyorlar. Bankaların, sosyal medyanın birebir benzerini yapıp siteleri kopyalayarak çocuklara gönderiyorlar. Çocuklarda o sitelere girdiğinde onların kimlik veya banka bilgilerine ulaşabiliyorlar. Bunun önüne geçebilmek için ailelerin bu ve buna benzer birkaç dolandırıcılık türlerini bilmeleri gerekiyor. Bu dolandırıcılık türlerini bildiğimiz zaman çocuklarımızı bundan koruyabiliriz." diye konuştu.

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"Çocuklarımızın kolay yoldan para kazanılmayacağını bilmesi lazım"

Sosyal medyayı, interneti aktif kullanan çocukların dolandırıcılıklara karşı bilinçlendirilmeleri gerektiğini belirten Yıldızbaş, şöyle devam etti:

"Tedbirimizi almamız lazım. Birinci önceliğimiz çocuğa şu bilinci vermemiz lazım; Kolay yoldan para kazanılmaz. Eğer bir yerde kolay para kazanılıyorsa orada mutlaka bir sıkıntı vardır deyip bunun bilincini vermemiz lazım. Çocuğunuza 'Kesinlikle bilgim olmadan kimlik bilgilerini kimseyle paylaşmayacaksın' demeliyiz. Çocuk hata yaptığı zaman ailesine danışabilmesi lazım. Açık kapı bırakmanız lazım. Hata yapan çocuğunuzu size geldiğinde ürkütürseniz çocuk bu kez belki ikinci bir hataya meyledecek. Bu onu daha da sıkıntılı bir duruma sokacaktır. Çocuğunuzu ürkütmeden hatanın çözümünü birlikte bulmanız lazım."

"Aileler tuzaklara karşı çocuklarını takip etmeli"

Çocuğa bilinç verildikten sonra ailelerin dolandırıcılık türlerine bu kez karşı önlem almaları gerektiğini dile getiren Yıldızbaş, "Aileler çocuklarının sosyal medyalarını takip etmelidir. Akraba, arkadaşları üzerinden de onları sürekli takip etmeliyiz. Aksi halde çocuklar tuzaklara düştüğü zaman gelecekleri mutlaka etkilenecek. Çocuk ne kadar sorunu atlatsa bile psikolojik olarak artık kimseye güvenmemeye başlayacak. Önlem aldığınız zaman hem çocuğunuzun karşı tarafa bilgilerini vermemesini sağlıyorsunuz hem de etrafa güven duygusunu yitirmemiş oluyor." ifadelerini kullandı. (İLKHA)