Uzmanlardan derin araştırma! Titreme nedeni ortaya çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 18 Haziran'da Zelenskiy'i karşılarken şiddetli titreme nöbeti ile herkesi endişelendirmişti. Bu olaydan 9 gün sonra kameralar karşısında yine aynı durumu yaşayınca herkes Merkel'in sağlık durumunu araştırmaya başladı. Hekimler ise Merkel'in 'yoğun baskı' altında olduğu görüşünde.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Berlin'de güneş altında askeri merasimle karşılarken istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Merkel'in 18 Haziran'da gerçekleşen törende Alman milli marşı çalınırken şiddetli şekilde titremeye başladığı anlar kameraya yansırken, endişelendirici görüntüler ortaya çıktı.

Dudakları büzüşen, ellerini vücudunun önünde birleştirerek ayakta kalmaya çalışan 64 yaşındaki Merkel'e törenden hemen sonra 3 bardak su içirilerek müdahalede bulunuldu. Merkel, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, susuz kaldığı için rahatsızlandığını ve su içtikten sonra normale döndüğünü söyledi.

Merkel 2014 yılında da bir televizyon röportajını son dakikada iptal etmişti, sözcüsü de röportajın ancak başbakanın bir şeyler yiyip içmesinden sonra gerçekleştirilebildiğini ifade etmişti.

Avrupa Parlamentosu'na seçilen eski Adalet Bakanı Katarina Barley'in görevini yeni bakan Christine Lambrecht'e teslim ettiği törene katılan Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier konuşma yaptığı esnada yanında yerini alırken, kısa bir süre sonra titremeye başladı. Merkel'e 1 bardak su verildi ancak reddetti. Kısa süre sonra daha iyi görünen Merkel Yarım saat sonra parlamentoya gelen Merkel'in iyi olduğu öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, bu olaydan 1 gün sonra G20 Zirvesi'ne katılacak olan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, her şeyin yolunda olduğunu ve planlandığı gibi devam edeceğini bildirmişti. Japonya'da dünya liderleriyle bir araya gelen Şansölye'nin durumunda ise benzer bir rahatsızlık görülmedi.

Londra'da pratisyen doktor Mike Fitzpatrick Berlin'de yaşanan durumla ilgili, "Görüntüleri izledim ve çok garip olduğunu düşündüm. Birkaç dakika sonra uzaklaştı ve tamamen iyi görünüyordu çok garipti. Susuz kalmaktan bahsettiğimi okudum ama öyle olduğunu sanmıyorum. Normalde su kaybı olduğunda insanlar böyle titremez. Çok aç olunsa belki ama susuzluk bunu yapmaz" açıklamasında bulunmuştu.

'Merkel'in nesi var?'

Alman kamuoyu sessizliğini korumuştu, ancak Merkel'in 9 gün arayla ikinci kez şiddetli titreme yaşaması endişe yaratarak 'Merkel'in nesi var?' sorularına neden oldu.

İlk titreme nöbetine "Sıcak hava ve su yetersizliği neden olmuş olabilir" diyen Alman doktorlar, şimdi ise titremenin altında multiple skleroz, parkinson gibi ciddi hastalıkların olabileceğini söylüyor. Bild Gazetesi, Merkel'in çevresine dayanarak nöbetin kandaki şeker seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan hipoglisemi atağı olabileceğini yazdı.

Alman Hükümet Sözcüsü Martina Fietz, Merkel'in sağlığıyla ilgili sorulara Merkel'in Japonya'daki G-20 zirvesindeki temaslarına işaret ederek "Osaka'dan gelen görüntüler, Şansölye'nin aktif ve sağlıklı olduğunu gösteriyor" dedi.

Sıcak havalar ve susuz kalma ihtimalleri göz önünde bulundurulurken, yüksek ateş, panik atak, enfeksiyon ve parkinson gibi sebepler de bu ihtimaller dahilinde değerlendiriliyor. Bazı uzmanlar, aktif siyaset hayatını koruyan Şansölye'nin yıprandığını düşünürken, Türkiye'nin önemli nörologlarından Prof. Dr. Erhan Bilir, dehidrasyon (su kaybının) titremeye neden olabileceğini, ancak Merkel'in yaşı gözü önünde bulundurulduğunda 'parkinson'un da sebepler arasında gösterilebileceği, araştırılması gerektiğini ve aile geçmişinin de önemli olduğunu vurguladı.