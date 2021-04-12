Uzmanlardan çok ciddi altın ve dolar uyarısı!

İç piyasada gram altın 458 liradan, çeyrek altın 746 liradan, Cumhuriyet altını da 3.072 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor?

"Negatif baskı artabilir"

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Daha önce direnç olarak çalışan 21 günlük basit ortalama, geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin kar satışlarında destek bölgesi olarak çalıştı. Gün içerisinde 21 günlük ortalamanın bulunduğu bölgeyi destek alanı olarak takip edeceğiz. Bu ortalamanın altına tekrar kırdığı zaman negatif baskı artabilir.

Olası tepkilerde ise öncelikle 1745 direnci üzerinde birkaç günlük mum kapanışı aranmalıdır. Ek olarak günlük RSI tarafında pozitif uyumsuzluk ve 1685 desteğinde ikili dip formasyonu oluşuyor olabilir.

Dolayısıyla 21 günlük ortalama üzerinde tutunma bir süre daha devam ederse kademeli yükselişler formasyon gereği sürpriz olmaz. Pozitif tarafta 2075 seviyesinden gelen downtrend çizgisi, trend değiştirici bölge olarak izlenebilir."

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "Avrupa cephesinde haftanın son işlem günü Almanya’da ticaret dengesi şubat ayında 19,1 milyar euro fazla verirken, sanayi üretiminin ise şubat ayında aylık %1,6, yıllık bazda ise %6,4 azaldığı açıklandı.

Açıklanan rakamı incelediğimizde ülkede şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri pozitif görünüm sergilerken, sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı. ABD’de ise ÜFE mart ayında piyasadaki beklentileri ikiye katlayarak aylık bazda %0,1 artarken, yıllık bazda %4,2 seviyesine ulaştı. Diğer yandan Fed yetkililerinin son açıklamaları Fed cephesinde enflasyonla ilgili endişe olmadığına işaret etti.

Ons altın geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir ve doların yatay görünümünün desteğiyle, 1758 dolar seviyesine doğru yükselmişti.

Ancak bu direnç alanını yine aşmakta zorlandı ve kapanışı 1740$ çevresinde gerçekleştirmişti. Yeni haftaya başlarken, Fed Başkanı Powell'ın ekonomiye dair toparlanma sinyallerinin geldiğini ifade etmesi, ons altının yükselme iştahını bir miktar törpülemiş durumda. Ancak, Powell ek olarak, ekonomiye tehdit, hastalığın yeniden yayılması olduğunu da ekledi.

Dolayısıyla, piyasalarda bu sabah risk iştahı çok güçlü değil ve bundan sonraki dönem içinde salgının seyri bu açıdan önemli olabilir. Ons altın için 1728$ - 1716$ - 1704$ destek noktaları olurken, 1746$ - 1757$ ve 1769$ direnç noktaları olarak takip edilebilir."

Işık Menkul Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "Küresel tarafta geçtiğimiz haftanın son işlem gününe artan Covid-19 vaka sayılarının 3. dalga endişelerini yeniden tetiklemesi ile satış bakısı başlandı.

Ayrıca, ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinde beklentilerin hayli üzerinde gelen datalarla tahvil faizlerinin yeniden tırmanışa geçmeye başlaması da risk iştahına olumsuz etki eden unsurlardandı. Ancak, FED ve ECB gibi majör merkez bankalarının yetkililerinin erken sıkılaştırmadan uzak durmak gerektiğine dair açıklamalarının üst üste gelmesi ile günün finalinde risk alma iştahı yine toparladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün akşam yaptığı açıklamalardaki enflasyon artışının geçici olacağı ve bu yıl herhangi bir sıkılaştırma hamlesi gelmesinin pek olası olmadığına dair söylemlerine karşın, yeni haftanın ilk işlem gününe de pandemide 3. dalga endişeleri ile risk alma iştahı kısmen zayıf başladı. Bu bağlamda, günün devamında yine pandeminin durumu (aşılama ve karantina gelişmeleri dahil) öncelikli olarak takibimizde olacak.

Keza, ticaret savaşları ve jeopolitik riskler gibi diğer kritik hususların da önem arz edeceği günün, ekonomik takviminde de ABD'de yapılacak olan 10 yıllık tahvil ihalesi kapsamında tahvil piyasalarında oluşacak fiyatlamalarla da piyasalarda oynaklıklar oluşabilir."