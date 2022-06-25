Uzmanlardan çarpıcı açıklama: Projeyi Türkiye yönlendirmeli

Konferans; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (NUST) iş birliğinde düzenleniyor.

Konferansta, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin tarihi, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği fırsatları, sosyal ve kültürel ilişkiler, İpek Yolu'nun canlandırılması, kalkınmada İslam ekonomisi ve maliyesinin rolü gibi konular masaya yatırıldı.

Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpek Yolu'nun İngilizlerin projesi olduğu değerlendirmesinde bulunarak "İpek Yolu'nun çerçevesini bunlar çizmesin. İlişki biçimini Çinliler ve İngilizler değil, biz belirleyelim." dedi.

Kaplan, İpek Yolu coğrafyasının Müslüman coğrafyası olduğunu vurgulayarak "Coğrafyayı birleştirecek önemli bir proje, bu sebeple İpek Yolu girişimini bizim yönlendireceğimiz şekilde algılamamız lazım." diye konuştu.

Pakistan-Türkiye ilişkilerine de değinen Kaplan, ilişkilerin söylemler düzeyinde çok iyi olduğunu, eylemlerde ise o kadar iyi olmadığını gördüklerini söyledi.

Kaplan, konferanslarda bir sürü şeyin konuşulduğunu ancak fiili adımların atılması gerektiğini kaydetti.

"İpek Yolu, Türkiye'nin lehine kullanılmalı"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ADAM Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bulut, AA muhabirine, bu konferansı daha önce 15 farklı ülkede yaptıklarını, 16'ncısı için Pakistan'da olduklarını belirtti.

Bulut, bu bölge ile Türkiye'nin bin yıllık geçmişi olduğunu ifade ederek 19. yüzyıla kadar İpek Yolu coğrafyasının dünya ekonomisinde çok önemli bir rol oynadığını hatırlattı.

İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasının önemini vurgulayan Bulut, "Dünya ekonomi merkezi, Avrupa'dan Asya'ya kayıyor. İpek Yolu ülkelerimizin lehine olacak şekilde kullanılmalı." ifadelerini kullandı.

İpek Yolu'nda teknoloji vurgusu

Hayber Pahtunhva Yatırım ve Ticaret Kurulu Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Hasan Davud Butt ise İpek Yolu projesinde teknolojinin önemine işaret etti.

Butt, ticaret sisteminin tek yapılı olması gerektiğini vurgulayarak Çin'den Türkiye'ye giden tacirlerin tek bir politika altında hareket etmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Tüm bu süreci bütünleştirmek için basit dijital bağlantının önemine vurgu yapan Butt, "Biz eski İpek Yolu ruhu altında dijital bir İpek Yolu'ndan bahsediyoruz. İpek Yolu'nun ruhu aynı olmalı fakat teknolojiyi kullanmalıyız." diye konuştu.

Pakistan ile Türkiye doğal partner

NUST Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Rizvan Riaz ise Pakistan ile Türkiye'nin birlikte büyümesinin önemine dikkati çekerek bu iki ülkenin doğal partnerler olduğunu söyledi. Riaz, Türkiye ve Pakistan'ın tarihi ilişkilerine atıfta bulunarak konferansın sonunda birlikte ileriye nasıl hareket edileceğine dair açık bir görüşün olacağını kaydetti.