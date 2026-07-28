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Dünya Yaşlı Adam Polisi Döverek Komaya Soktu!
Dünya

Yaşlı Adam Polisi Döverek Komaya Soktu!

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Yaşlı Adam Polisi Döverek Komaya Soktu!

Fas'ın Kazablanka kentinde yaşanan şiddet olayı ülkede büyük yankı uyandırdı. 72 yaşındaki eski boksör Abdelkader El Mansouri, kimlik kontrolü sırasında çıkan tartışmada polis memuru Youssef El Idrissi'ye saldırdı. Yumruk darbeleriyle yere yığılan polis ağır yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İbn Rüşd Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Fas'ın Kazablanka kentinde yaşanan şiddet olayı ülkede büyük yankı uyandırdı. 72 yaşındaki eski boksör Abdelkader El Mansouri, kimlik kontrolü sırasında çıkan tartışmada polis memuru Youssef El Idrissi'ye saldırdı. Yumruk darbeleriyle yere yığılan polis ağır yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İbn Rüşd Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Doktorlar, başına aldığı sert darbeler nedeniyle komaya giren polis memurunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüpheli Abdelkader El Mansouri kısa sürede gözaltına alınırken, ilk incelemelerde saldırganın gençlik yıllarında profesyonel boks yaptığı ve ulusal turnuvalarda mücadele ettiği öğrenildi. Kazablanka Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Yetkililer, polis memuru Youssef El Idrissi'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirirken, saldırının kesin nedeni yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

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