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Dünya Uzmanlardan bomba açıklama! Putin hasta mı?
Dünya

Uzmanlardan bomba açıklama! Putin hasta mı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 58 gün geride kalırken, Putin'in son görüntüleri "Hasta mı?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 21:42:00 - 2022-04-22 21:51:38

 Yeniakit.com.tr 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun görüntüleri gündem oldu.

Kremlin tarafından paylaşılan videoda, Putin'in sağ eliyle masanın köşesini tuttuğu gözlenirken, yüzü ile boynundaki şişlik dikkat çekti. İngiliz basını Putin’in Parkinson hastalığına özgü bir titremeyi saklamaya çalıştığını yazdı.

'İlerleyici sinir sistemi bozukluğu belirtileri!'

Görüntüleri değerlendiren, eski MI6 başkanı Sir Richard Dearlove ve daha önce NATO danışmanı olan Profesör Gwythian Prins, Putin’in ilerleyici sinir sistemi bozukluğu belirtileri gösterdiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya’nın eski danışmanı Anders Aslund ise Putin’in "depresif ve sağlıksız" olduğunu ifade etti. Aslund, "Savunma bakanını dinlerken ayaklarını aşağı yukarı hareket ettirip, huzursuz ve gergin görünüyor. Öte yandan kambur duruyor." dedi.

'Sağlıklı bir portre değil'

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Beden Dili Uzmanı Profesör Erik Bucy da "Birkaç yıl önce gözlemlediğimiz Putin ile karşılaştırdığımızda halinin oldukça farklı olduğunu düşünüyorum. Bu, sağlıklı bir Putin portresi değil, giderek daha zayıf görünen ve küçük bir konferans masasında kendini zar zor dik tutabilen bir portre." diye konuştu.

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