Uzmanlardan bayram uyarısı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen F. Hüban Gönülol, “Bayramda canınızın istediği ve sevdiğiniz tatlıdan sevdiklerinizle birlikte doğru porsiyonda tüketmek sağlıklı beslenme rutininizi bozmayacaktır. Doğru porsiyonda tatlı tüketimini sınırlayabilmenin sırrı ise açlık seviyenizle ilgilidir” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen F. Hüban Gönülol, Ramazan Bayramı’nda dengeli beslenme konusunda bilgiler verdi. Bayram, seyahat veya ev ziyaretleri gibi kendi mutfağın dışına çıkılan durumların sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve diyet yapan bireyler için zor olduğunu ifade eden Gönülol, “Ancak kontrolü bırakmadığınız sürece bu özel zamanları sosyal çevrenizden uzak kalmadan ve stres yaşamadan geçirmek mümkündür. Önemli olan neyi, ne kadar, nasıl ve ne zaman tükettiğinizdir. Bayram süresince ziyaretlerde ve evde karşılaşabileceğiniz durumlardan bazılarını değerlendirelim” diye konuştu.

“Bayramda ikramlarla baş edebilmeli”

Bayram süresince gidilen her yerde yemek zorunda olunmadığına dikkat çeken Gönülol, “Ancak bu hiç baklava ya da tatlı tüketmemeniz gerektiği anlamına gelmemelidir. Gerçekten canınızın istediği ve sevdiğiniz tatlıdan sevdiklerinizle birlikte doğru porsiyonda tüketmek sağlıklı beslenme rutininizi bozmayacaktır. Doğru porsiyonda tatlı tüketimini sınırlayabilmenin sırrı ise açlık seviyenizle ilgilidir. ‘Gideceğim ziyaretlerde zaten yiyeceğim bu yüzden evde yemek yememeliyim’ algısı en çok yapılan hatadır. İkramlıklar çoğunlukla basit şeker ve yağ içeriği yüksek besinlerdir. Kendi öğününüz ise tokluk süresini uzatan ve yağ içeriği dengeli besilerden oluşmalıdır. Öğünüz ve ikramlıklar denk içerikli olmadığından birbiri yerine tüketmeniz doğru bir karar olmayacaktır” şeklinde konuştu.

“Hareket etmeyi unutmayın”

Bayramın bir haftalık tatil sürecine denk gelmesinin ruha ve bedene zaman ayırmak için bir fırsat olacağını kaydeden Gönülol, “Sabah erken saatlerde yapılan yürüyüş güne zinde başlamanıza ve günün yoğunluğuna girmeden harekete geçme imkanı sağlamış olacaktır. Bayram ziyaretlerine giderken araba yerine yürümeyi tercih etmek veya arabayı uzağa park etmek, asansör yerine merdiven kullanmakta günlük aktivite düzeyinizi artırmak adına önemlidir” dedi.