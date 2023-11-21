Uzmanlardan 'antibiyotik' kullanımı uyarısı!

"Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası" kapsamında konuşan uzmanlar, toplumsal farkındalık oluşmaması durumunda yakın gelecekte organ nakli, kalp damar ve protez cerrahisi gibi büyük ameliyatların bu dirençli bakteriler nedeniyle yapılamayacak hale geleceğini belirtti.

Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakaya, Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

Antibiyotiklerin uygun dozda uygun sürede kullanımına 'akılcı antibiyotik kullanımı' denildiğini dile getiren Uzm. Dr. Karakaya, doktor gözetiminde verilmeyen, kulaktan dolma bilgilerle uygun doz ve sürede kullanılmayan, su ile alınması gerekirken başka sıvılarla alınan, ilaç- besin etkileşiminin ihmal edildiği kullanımların uygunsuz ilaç kullanımına girdiğini vurguladı.

"Enfeksiyonlardan dolayı her yıl 700 bin kişi hayatını kaybetmektedir"

Söz konusu durumun ölümcül sonuçlara vardığını kaydeden Karakaya, "Uygunsuz antibiyotik kullanımı, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki bozuklukların yanında günümüzün en önemli sağlık tehlikelerinden biri olan antibiyotik direnci meydana getirmektedir. Bakteriler, devamlılığını sürdürebilmek ve canlı kalabilmek için antibiyotiklere karşı direnç geliştirirler ve geliştirdikleri bu direnç mekanizmalarını hem genetik olarak alır hem de diğer bakterilere aktarabilirler. Bu dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan dolayı her yıl 700 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Gelecekte organ nakli, kalp damar cerrahisi ve protez cerrahisi gibi büyük ameliyatlar bu dirençli bakteriler nedeniyle yapılamayacak hale gelecektir." dedi.

"Hekim reçetesi ile kullanın"

Grip ve nezle halinde antibiyotik kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Karakaya, "Antibiyotiğe bağlı yan etkilerin azaltılması ve direncin önüne geçilebilmesi için doktorun muayene ve tetkiki sonucu reçete ettiği ilacın eczacının danışmanlığında kullanılması, doğru dozda ve uygun sürede kullanılması; grip, nezle gibi virüslerin neden olduğu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaması, uygun olmayan koşullarda saklanan antibiyotiklerin kullanılmaması gerekir. Antibiyotikler ağrı kesici ya da ateş düşürücü değildir. Virüslü mantar enfeksiyonlarında etkisizdir. Direnci önlemek için etkili en iyi yol antibiyotiklerin doğru kullanımıdır." diye konuştu. (İLKHA)

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