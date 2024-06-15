Uzmanlardan acemi kasaplara uyarı! “Profesyonellere bırakın”

Kurban Bayramı tatili başlarken, acemi kasaplara karşı uyarı geldi. Medicana International İzmir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Fecri Bengi, "Bu dönemde genelde kurban keserken yaşanan; el ve parmak yaralanmaları, aşırı yemek tüketimine bağlı şeker ve tansiyon sorunları, kalp krizleri, trafik kazaları, boğulma ve deniz kazalarını sık görüyoruz” diyerek oluşabilecek sorunlara karşı dikkat çekti.

Bayram tatillerinde trafik yoğunluğu arttığı için ölümlü trafik kazalarının daha fazla olduğuna değinen Bengi, “Yola çıkacaksanız diğer günleri tercih etmeye çalışın. Uzun yolculuklarda kısa aralıklarla mola verin. Molalarda ağır, yağlı, hamurlu, şekerli gıdalardan uzak durun. Direksiyon başındayken dikkatinizi dağıtacak işlerden kaçının” dedi.

Aşırı yemek tüketmeyin

Dr. Bengi, beslenme düzeninin genelde bayramlarda bozulduğuna dikkati çekerek, “Bayramlarda genelde kontrolsüz bir şekilde yeme hatasına düşülür. Ağır yemekler sonrasında hipertansiyon, diyabet, kalp ve beyin damar hastalıklarına bağlı sorunlar tetiklenir. Alıştığınız öğün çeşitlerinin dışına çok çıkmamaya özen gösterin, vücudunuzu yormayacak olan yemek çeşitlerini tercih edin” ifadelerine yer verdi.

Alkol ve soda tüketimine dikkat

Acil Tıp Uzmanı Dr. Fecri Bengi, şu önerileri sıraladı:

“Aşırı sıcak ortamda ve susuz kalmamaya çalışın. Açık renkte, ince, teri emen pamuklu elbiseler tercih edin ve mutlaka şapka takın. Sıvı alımının günde 2 litrenin altına inmemesine özen gösterin. Temel olarak tüketeceğiniz sıvı ise su olmalı; yaz sıcağında sıvı ihtiyacını alkollü içeceklerle karşılamaya çalışmak da sık yapılan hatalardan biridir. Alkollü içecekler hiçbir zaman suyun yerini tutmadığı gibi vücuttan fazla miktarda su atılmasına yol açar. Ayrıca aşırı soda tüketmek içerdiği tuz nedeniyle özellikle yüksek tansiyon ve kalp yetersizliği sorunu olanlar için önerilmez. Yaz döneminde sıcakla kaybedilen mineraller de göz önüne alınarak soda tüketilebilir; ancak bu tüketim 2 şişeyi geçmemeli. Kronik hastalıklara sahip kişilerin ilaçlarını düzenli kullanması çok önemlidir.”

Sıcak günlerin vazgeçilmezi olan deniz ve havuzları tercih edenlerde; suda boğulma, sığ su travmaları ve deniz canlılarına bağlı yaralanmaların arttığını vurgulayan Uzm. Dr. Fecri Bengi, yeterli derecede yüzme bilmeden denizlere özellikle alkollü olarak girilmemesi gerektiğini söyledi.

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