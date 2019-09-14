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Uzmanlardan 50 yaş üzeri erkeklere uyarı

Üroloji Uzmanı Doç.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:01
Uzmanlardan 50 yaş üzeri erkeklere uyarı

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Öztürk, prostat kanseri riski taşıyan erkeklerin 40 yaşında, risk altında olmayanların ise 50 yaşından itibaren prostat kanseri taraması yaptırmaları gerektiği uyarısında bulundu.


Dünya sağlık örgütü (WHO) verilerine göre prostat kanseri dünya genelinde her yıl 300 binden fazla ölüme sebep oluyor. Prostat kanseri, her yıl eklenen yaklaşık 1,1 milyon yeni vakayla, akciğer kanserinden sonra erkeklerde görülen ikinci en yaygın kanser tipi oldu. Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniğinden Doç. Dr. Hakan Öztürk, prostat kanseri riski taşıyan erkeklerin 40 yaşında, risk altında olmayanların ise 50 yaşından itibaren prostat kanseri taraması yaptırmaları gerektiğini söyledi.


Prostat kanserinin prostat bezindeki hücrelerin aşırı ve kontrolsüz çoğalması ile oluşan bir hastalık olduğunu belirten Öztürk, “Prostat bezi tarafından üretilen PSA adındaki bir proteinin kanda yüksek olması ile bu hastalıktan şüphelenilmelidir. PSA testini kritik bir tarama aracı haline getiren şey hastalığın erken safhalarda belirgin bir prostat kanseri semptomu yoktur. Prostat kanseri tedavisinin başarılı olması için en ideal zaman, belirtiler görülmeden önceki dönemdir. Daha ileri aşamalarda semptomlar zor veya sık idrara çıkma, idrarda kan veya kemik ağrısını içerebilir. Erken dönemde tanı konulamadığında prostat kanseri lenf ve kan damarları yoluyla çevre dokulara ve uzak organlara yayılır” dedi.



Obezite, alkol, genetik faktörler


Genetik geçişli prostat kanseri oranın yüzde 9 olduğunu ve bu ailelerin aile bireylerinden 55 yaşından önce tanı almış en az 2 aile bireyinin olması gerektiğini kaydeden Öztürk, “Bel çevreniz 102 santimetreden büyükse ve vücut kitle indeksiniz 32,5 üzerinde ise prostat kanseri riski altındasınız. Ayrıca alkol tüketiyorsanız, D vitamini eksikliği ve fazlalığı varsa prostat kanseri riski taşıyorsunuz. Sonuç olarak elimizde veriler özetle diyor ki; prostat kanserinin gelişmesini önlemek için etkili bir strateji yoktur” şeklinde konuştu.



PSA testi


PSA testini başlatmak için doğru yaşın bireyin risk düzeyine bağlı olduğunu belirten Öztürk, “Genel popülasyon için yıllık bir PSA testi taraması 50 yaşına başlamalıdır. Bir risk faktörü olan erkekler ilk PSA testlerini 45 yaşında almalıdır. Birden fazla risk faktörü taşıyan erkekler 40 yaşında PSA testini her yıl başlatmalıdır. Bazı durumlarda gelecekteki karşılaştırmalar için bir temel PSA seviyesi oluşturmak için 35 veya 40 yaşlarında tek bir PSA testi seçilebilir” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:01
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