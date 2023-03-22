Uzmanlar uyarıyor: Masacılar yapmaya değil yıkmaya geliyorlar

Yerinde ve isabetli analizleriyle bilinen ünlü ekonomist Necmettin Batırel, Millet İttifakı’nın eskaza seçimi kazanması durumunda ülkemizin ve halkımızın başına nelerin geleceğini akit okurları için değerlendirdi. “Millet İttifakı’nın eskaza seçimi kazanmalarını, iki durumda Cumhurbaşkanlığı seçim ve milletvekili çoğunluğu olarak değerlendirmek lazım” diyen Batırel, şunları dile getirdi: “Türkiye için en büyük felaket senaryosu bu ikisini de ele geçirmeleri olur. Bugüne kadar ülkenin geleceğine yönelik hiçbir proje açıklamadılar. Zira tamamen HDP’nin güdümüne girmiş durumdalar. O ne derse CHP evet diyor. Türkiye’yi özerk yönetimlerle bölme konusunda uzlaştılar. Millet İttifakı’nın tek bir amacı var, ülkenin anahtarını ABD’nin eline vermek. Bu yüzden şu anda yürütülmekte olan politikaların hiçbiri onları ilgilendirmiyor. Ne Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları, ne Ege’deki Yunan saldırganlığı, ne FETÖ tehlikesi, ne terörle mücadele, ne Suriye ve Irak sınırındaki riskler, ne Rusya, ABD, NATO ve AB ile ilişkiler, ne kentsel dönüşüm, ne küresel enflasyon canavarı, ne savunma sanayii, ne yerli otomobil onları zerre kadar ilgilendirmiyor. Zira onlar yapmaya değil yıkmaya geliyorlar.”

Ne huzur kalır ne bereket

Batırel, olası zillet iktidarı halinde, ekonomik alanda başımıza gelecekleri ise şöyle anlattı: “Böyle bir ülkede borsa mı kalır. Yerlerde sürünür perişan olur. Enflasyon zirveye çıkar. Paramız pul olur. İlk anda ağzımıza bir parmak bal sürerler. Sonra IMF’nin eline teslim ederek ekonomiyi esir alırlar. Ülkede ne huzur kalır ne bereket. İşsizlik artar, insanlar perişan olur. Ne kadar büyük bir hata yapıldığı anlaşılır ama iş işten geçmiş, tren kaçmış olur. Türk halkı böyle bir kumarı asla oynamaz. Ülkesini, birliğini, dirliğini ateşe atmaz. Bakın Amerika, Suriye’de PKK’lılara uçuş eğitimleri bile vermeye başladı. Tek dertleri iç savaş çıkarıp Türkiye’yi bölmek. Çünkü Türkiye ulaştığı güçle onların kontrolünden çıktı. Artık bize diz çöktüremiyorlar. Bu yüzden 2023 seçimini dünyanın en önemli seçimi olarak ilan ettiler. 14 Mayıs’ta Türkiye’nin beka seçimi yapılacak. Ya varlığımızı koruyacak, güçlendireceğiz ya da parçalanacağız. Niyet ne ise akıbetimiz o olacak. Türk vatandaşı 20 yılda istikrardan hizmetten yana oy kullandı. Yine aynısı olacak. Kaderimiz sandığa giden vatandaşlarımızın elinde. Yine aklıselim galip gelecek. Millet kendisine hizmet edenlere kucak açacaktır.”