Uzmanlar uyarıyor! “İhmal” ederseniz kansere davetiye çıkartırsınız!..

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

Dişlerin yatmadan önce mutlaka ayrıntılı bir şekilde fırçalanması gerektiğini ifade eden Diş Sağlığı Uzmanlarının diğer tavsiyeleri şu şekilde:

“Özellikle kalsiyumdan zengin besinlerin tüketilmesi önemlidir. Sütten ziyade süt ürünlerinin tüketilmesi yararlı olur. Yoğurt, peynir, kefir dişleri kuvvetlendiren besinlerdendir. Koyu yeşil yapraklı sebzelerden mutlaka faydalanılmalıdır. Diş sağlığından anne karnından 3 yaşına kadar olan dönem kritik öneme sahiptir. Bu dönemde sağlıklı beslenme sayesinde, ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek diş problemleri engellenebilmektedir.

Güneş çok önemli

Uzmanlar, diş sağlığı açısından d vitamini alımının özel önem taşıdığını ve bunun için neredeyse tek kaynağın “güneş ışığı” olduğunu vurgulayarak, her yaştaki insanın güneş ışığından faydalanması gerektiğinin altını çiziyorlar. Proteinden zengin gıdalarda dişler için hayati önem taşıyan fosfor bakımından önemli olduğunu belirten uzmanlar, “et” tüketiminin sınırlı olmak kaydıyla diş sağlığı için yararlı olduğunu ifade ediyorlar.

Kolalı, gazlı içeceklerden uzak durun

Kolalı, gazlı içeceklerin diş minelerini aşındırdığını ve çürüklere sebep olduğunu belirten uzmanlar, anne ve babalardan bebeklerini bu tür zararlı maddelerden uzak tutmalarını istiyorlar.

Kanser de var

Diş sağlığının ihmalinin kalp-damar rahatsızlıklarına, ülsere, romatizmaya, karaciğer ve böbrek problemlerine sebep olduğunu belirten uzmanlardan kanser uyarısı da geliyor.

Uzmanlar, diş çürüklerinin başta “mide kanseri” olmak üzere bazı kanser türlerine yakalanma riskini arttırdığına vurgu yapıyorlar.