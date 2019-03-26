0553 313 94 23

Uzmanlar uyardı: Seçim öncesi spekülatif ataklara dikkat edin! Oluşabilecek köpüğe kapılmayın

Para ve altın piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken uzmanlar, oluşabilecek köpüklerin geçici olduğu uyarısında bulundu.

26 Mart 2019 Salı 10:55
Uzmanlar uyardı: Seçim öncesi spekülatif ataklara dikkat edin! Oluşabilecek köpüğe kapılmayın

 Mehmet Canıtatlı 

Para ve altın piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken uzmanlar, oluşabilecek köpüklerin geçici olduğu uyarısında bulundu. Yurtiçi piyasalarda Cuma günü Dolar/TL kurunun 5,457 lira seviyesinden 5,844 lira seviyesine yükselmesi ve bu durumdan destek alan altının gram fiyatının 229,64 lira seviyesinden 246,77 lira seviyesine kadar yükselmesini spekülatif bir atak olarak değerlendiriyor.           

Yeni Akit’e değerlendirmede bulunan Piyasa Analisti İslam Memiş, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıplarının yüzde 2-3 aralığında gerçekleşmesi karşısında, Türkiye’de bu oranın yüzde 6 olmasının altında her hangi bir gerekçenin yatmadığını dile getirdi. Memiş, 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala bu tür spekülatif hareketlerin yaşanmasının, seçimlerin hedef alındığını vurguladı.

Altın dolardan güvenli

Doların bir yatırım aracı olmadığını söyleyen para ve altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise iç piyasadaki fiyat dalgalanmasında dış faktörlerin de rol oynadığını belirterek, “ABD’deki 10 yıllık tahvillere uygulanan faiz oranlarının yanı sıra İngiltere’deki brexit sürecinin belirsizliği gelişmekte olan tüm piyasaları etkiliyor. Bu hafta başında Endoznezya’dan Brezilya’ya, Meksika’dan Güney Afrika’ya kadar birçok ülke piyasası dalgalanmadan nasibini aldı. Ancak en çok olumsuz etkilenen piyasa yine Türkiye oldu” şeklinde konuştu.

MB’nin manevraları olumlu

Güçlü dolar beklentilerinin yerini bulmayacağını vurgulayan Yıldırımtürk, ‘’Kur savaşlarını göz önünde bulundurduğumuzda ABD yönetimi doların daha fazla güçlenmesini istemeyecektir. Euro/Dolar paritesinin 1.11,5 ile 1.15 arasında olacağını düşünüyorum. Altının onsu da 1.295 ile 1.345 aralığında seyredecektir. Kısa vadede altının gramı 245 liraya kadar yükselebilir. Altın dolara göre daha güvenli bir enstrümandır’’ ifadelerini kullandı. Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın (MB) dün gerçekleştirdiği manevralarla da piyasada olumlu etki oluşturduğunu, MB’nin yatıştırıcı açıklamalarının siyasi söylemlerden daha büyük etki doğurduğunu kaydetti.

Altında seyir nasıl olacak?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 3 değer kayıplarıyla başladı. İslam Memiş, bu düşüşün geçen haftaya kıyasla yine de yüksek olduğunu dile getirdi ve şu değerlendirmeyi yaptı: ’’Altının gram fiyatında 227-232 lira bant aralığı görmeden yeni pozisyon almak gerek. Bugün ve yarın normalleşme trendine girerse altının gram fiyatında 230-235 lira bant aralığı geçerliliğini koruyabilir. Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta açıkladığı faiz kararı ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları, altın fiyatları üzerinde etkisinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Altının ons fiyatı haftaya 1.316 dolar seviyesinden açılış yaptı. Teknik olarak uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükselişlerin süreceğini düşünüyorum. 2019 yılı içerisinde altının ons fiyatı 1.450-1.500 dolar seviyelerine yükselirse benim için sürpriz olmaz.’’

Altının gram fiyatının 235,75-243,60 lira aralığında seyretmesi bekleniyor.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:55
  1. Para ve altın piyasaları
  2. Dolar/TL kuru
  3. altının gram fiyatı
  4. Yeni Akit
  5. Piyasa Analisti İslam Memiş
  6. 31 Mart Yerel Seçimleri
  7. para ve altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk
  8. Merkez Bankası (MB)
  9. Amerika Merkez Bankası (Fed)
  10. Jerome Powell

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi şaşırttı!
    1. AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi..
    2. Yemen’de ortalık kaynıyor
    3. Anne ve babaların kabusu sosyal medya!
    4. Hepsiburada'dan "mobilya montajı"..
    5. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    6. Rakipsiz muhtar
    7. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    8. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    9. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    10. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    11. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    12. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    13. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    14. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    15. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    16. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    17. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    18. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    19. Gaziantep Algspor adım adım..
    20. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti