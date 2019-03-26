Uzmanlar uyardı: Seçim öncesi spekülatif ataklara dikkat edin! Oluşabilecek köpüğe kapılmayın

Mehmet Canıtatlı

Para ve altın piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken uzmanlar, oluşabilecek köpüklerin geçici olduğu uyarısında bulundu. Yurtiçi piyasalarda Cuma günü Dolar/TL kurunun 5,457 lira seviyesinden 5,844 lira seviyesine yükselmesi ve bu durumdan destek alan altının gram fiyatının 229,64 lira seviyesinden 246,77 lira seviyesine kadar yükselmesini spekülatif bir atak olarak değerlendiriyor.

Yeni Akit’e değerlendirmede bulunan Piyasa Analisti İslam Memiş, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıplarının yüzde 2-3 aralığında gerçekleşmesi karşısında, Türkiye’de bu oranın yüzde 6 olmasının altında her hangi bir gerekçenin yatmadığını dile getirdi. Memiş, 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala bu tür spekülatif hareketlerin yaşanmasının, seçimlerin hedef alındığını vurguladı.

Altın dolardan güvenli

Doların bir yatırım aracı olmadığını söyleyen para ve altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise iç piyasadaki fiyat dalgalanmasında dış faktörlerin de rol oynadığını belirterek, “ABD’deki 10 yıllık tahvillere uygulanan faiz oranlarının yanı sıra İngiltere’deki brexit sürecinin belirsizliği gelişmekte olan tüm piyasaları etkiliyor. Bu hafta başında Endoznezya’dan Brezilya’ya, Meksika’dan Güney Afrika’ya kadar birçok ülke piyasası dalgalanmadan nasibini aldı. Ancak en çok olumsuz etkilenen piyasa yine Türkiye oldu” şeklinde konuştu.

MB’nin manevraları olumlu

Güçlü dolar beklentilerinin yerini bulmayacağını vurgulayan Yıldırımtürk, ‘’Kur savaşlarını göz önünde bulundurduğumuzda ABD yönetimi doların daha fazla güçlenmesini istemeyecektir. Euro/Dolar paritesinin 1.11,5 ile 1.15 arasında olacağını düşünüyorum. Altının onsu da 1.295 ile 1.345 aralığında seyredecektir. Kısa vadede altının gramı 245 liraya kadar yükselebilir. Altın dolara göre daha güvenli bir enstrümandır’’ ifadelerini kullandı. Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın (MB) dün gerçekleştirdiği manevralarla da piyasada olumlu etki oluşturduğunu, MB’nin yatıştırıcı açıklamalarının siyasi söylemlerden daha büyük etki doğurduğunu kaydetti.

Altında seyir nasıl olacak?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 3 değer kayıplarıyla başladı. İslam Memiş, bu düşüşün geçen haftaya kıyasla yine de yüksek olduğunu dile getirdi ve şu değerlendirmeyi yaptı: ’’Altının gram fiyatında 227-232 lira bant aralığı görmeden yeni pozisyon almak gerek. Bugün ve yarın normalleşme trendine girerse altının gram fiyatında 230-235 lira bant aralığı geçerliliğini koruyabilir. Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta açıkladığı faiz kararı ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları, altın fiyatları üzerinde etkisinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Altının ons fiyatı haftaya 1.316 dolar seviyesinden açılış yaptı. Teknik olarak uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükselişlerin süreceğini düşünüyorum. 2019 yılı içerisinde altının ons fiyatı 1.450-1.500 dolar seviyelerine yükselirse benim için sürpriz olmaz.’’

Altının gram fiyatının 235,75-243,60 lira aralığında seyretmesi bekleniyor.