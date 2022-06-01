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Eğitim Uzmanlar uyardı: LGS öncesi sosyal medyadan uzak durun
Eğitim

Uzmanlar uyardı: LGS öncesi sosyal medyadan uzak durun

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Deniz, LGS sınavının yaklaştığı son günlerde öğrencilerin sınava zihinsel olarak odaklanmalarını engelleyebilecek teknoloji ve internet kullanımını mümkün oldukça azaltmaları gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 10:03:00 -
Uzmanlar uyardı: LGS öncesi sosyal medyadan uzak durun

Prof. Dr. Deniz, öğrencilerin olumsuz duygu ve düşünceleri zihinlerinden uzaklaştırması gerektiğine işaret ederek son hafta kitap okuma çalışmalarının yapılması ya da açık havada kısa yürüyüşler gibi etkinlikler sınav esnasında soruların doğru anlaşılıp yorumlanmasını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Deniz, sınav yaklaştıkça öğrencilerin uyku düzeninin sınav günü planlandığı gibi olması gerektiğini vurguladı. Sınav gününden bir gün önce kaçta yatılacağının veya kaçta kalkılacağının planlanarak uyku düzeninin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Sınav günü planlanan zaman diliminde kalkıp ılık bir duş alınmasını tavsiye eden Prof. Dr. Deniz, “Beslenme uzmanlarının önerdiği şekli ile kahvaltı yapılması gerekir. Sınav yerine planlandığı gibi gecikmeyecek şekilde gidilerek ulaşımda yaşanacak olası aksaklıkların önüne geçilebilir” tavsiyesinde bulundu.

Velilere de tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Deniz, “Sınavın sonucu ne olursa olsun çocuğumuzu sevdiğimizi ve ona değer verdiğimizi ifade etmeliyiz” diyerek sınavı koşul göstermeden çocuklara sevildiklerini hissettirmenin onların rahatlamasını sağlayacağını belirtti.

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