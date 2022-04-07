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Oruç Uzmanlar uyardı! İftarda ana yemeğe geçmeden önce bu detaylara dikkat!
Oruç

Uzmanlar uyardı! İftarda ana yemeğe geçmeden önce bu detaylara dikkat!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, Ramazan ayında mide rahatsızlıklarının önüne geçilebilmesi için iftar saatinde hafif bir yemek sonrası 15 dakika beklenilerek ana yemeğe geçilmesi konusunda vatandaşları uyardı. İftar ve sonrasında sakın bunları yapmayın! Reflü riskini artırıyor

Yeniakit Publisher
2022-04-07 14:30:00 - 2022-04-07 14:37:02
Uzmanlar uyardı! İftarda ana yemeğe geçmeden önce bu detaylara dikkat!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, Ramazan ayında mide rahatsızlıklarının önüne geçilebilmesi için iftar saatinde hafif bir yemek sonrası 15 dakika beklenilerek ana yemeğe geçilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, 11 ayın sultanı Ramazan ayında beslenmenin nasıl olması gerektiği konusundan önemli tavsiyelerde bulundu.
Ramazan ayında dengeli ve yeterli beslenmenin çok önemli olduğuna vurgu yapan Çalışkan, “Gün içinde sıvı alınmadığı için de iftar sonrası bol sıvı tüketmeli ve sahur öğününü atlamamalıyız. Çok şekerli, çok tuzlu ve çok yağlı yiyeceklerden kaçınmalıyız. İftarda hafif bir yemek sonrası 15 dakika ara verip, ana öğüne ondan sonra geçmeliyiz. İftar ve sahur arası susamış hissetmesek bile vücuttaki sıvı kaybını önlemek için bol sıvı tüketmeliyiz. Gazlı içecek ve şekerli içeceklerden uzak durmak gerekli bunun yerine; açık çay, soda, ayran, az şekerli komposto ve en önemlisi saf su tüketimini arttırmalıyız” dedi.

“İnsülin kullananların oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz”

Sebze meyve tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini aktaran Çalışkan, “Öğünlerimizde az yağlı et yemekleri, baklagillere, zeytinyağlılara yer vermeli, öğün aralarında kuruyemiş, meyve ve yoğurt tüketimine özen göstermeliyiz. Kızartma, hamur işleri, şerbetli tatlılardan, aşırı baharatlı ve yağlı yemeklerden uzak durmalıyız. Özellikle diyabet hastalarında, insülin kullananların oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz. Diyabeti ,diyet ve ilaçlarla kontrol altında olanlar doktorlarına danışarak ve bazı ilaçları değiştirilerek oruç tutabilirler. Hipertansiyon hastaları da ilaçlarının çeşidi ve hastalıklarının derecesine göre doktorları ile görüşerek oruç tutabilirler” diye konuştu.

Diyetisyen uyardı: Tek öğün beslenmeye dikkat! Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenme önerileri
Diyetisyen uyardı: Tek öğün beslenmeye dikkat! Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenme önerileri

Oruç

Diyetisyen uyardı: Tek öğün beslenmeye dikkat! Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenme önerileri

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