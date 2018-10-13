Uzmanlar uyardı! 'Grip şakaya gelmez'

TİHUD tarafından, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Ulusal İç Hastalıkları Kongresi" Antalya Belek'te, 3 bin bilim insanının katılımıyla başladı.

Kongrede, iç hastalıkları kliniklerindeki önemli ve ilgi çeken konuların yanı sıra kronik hastalıklara yaklaşım ile tıptaki yeni gelişmeler değerlendirildi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, kongre hakkında bilgi verdi.

Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Ünal, son günlerde yine medyada çeşitli kişilerin gerek grip hastalığının önemini azaltma, gerekse de aşılarla ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgiler vererek, halkı yanlış yönlendirdiğini dile getirdi.

"Grip ciddi bir solunum yolu enfeksiyonudur, özellikle yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu kişiler gribe karşı mutlaka aşı olmalıdır. Grip, soğuk algınlığı değildir, şakaya gelmez." diyen Ünal, dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyar kişinin grip hastalığına yakalandığını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu kişilerin 2-3 milyonunun hastaneye yatacak kadar ağır grip geçirdiğini, 250 bin, 500 bin kişinin grip nedeniyle yaşamını yitirdiğini vurgulayan Ünal, ölümlerin çoğunun genellikle 65 yaş üzeri bireylerde ve alta yatan kronik hastalığı olanlarda gözlendiğini bildirdi.

Grip, nezle ve soğuk algınlığıyla karıştırabiliyor

Gribin, nezle ve soğuk algınlığıyla karıştırılabildiğine değinen Ünal, şunları kaydetti:

"Bazı benzer belirtiler gösterir ancak grip sadece üst değil alt solunum yollarına da iner. Grip nezleye kıyasla çok ağır seyreden, ayakta atlatılması zor, zatürre, bakteriyel hastalıklar gibi çok ciddi hastalıklara neden olabilen, hatta altta yatan kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda hastaneye yatış ve ölüme sebebiyet verebilen bir hastalıktır. Grip kaynaklı ölümlerin çoğu, altta yatan KOAH, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkların tetiklenmesi sonucu gerçekleşir. Hapşırık, burun akıntısı, üst solunum yollarında enfeksiyon bulguları, halsizlik, bitkinlik, şiddetli kas ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı gibi belirtileri olan grip, soğuk algınlığı değildir, şakaya gelmez."

Ünal, grip olmamak için sağlıklı yaşam kurallarına uymak, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, depresyondan uzak durmak, sosyalleşmeyi korumak, kan şekerini kolesterolü tansiyonunu bilmek, bunlarda problem varsa müdahale edilmesini sağlamak gerektiğini anlattı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi ve kongre genel sekreteri Prof. Dr. Tufan Tükek de diyabetin tüm dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de de diyabetin sıklıkla görüldüğünü aktaran Tükek, "Ülkemizde 14 milyon diyabetli hasta olduğu tahmin edilmektedir. Yol açtığı kardiyovasküler, böbrek yetersizliği, körlük, bacak kesilmesi, beyin damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa neden olmaktadır." dedi.