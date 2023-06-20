Uzmanlar uyardı: Gözde sulanma ve çapaklanmaya dikkat!

Uzmanlar, gözyaşı bezi tarafından üretilen gözyaşı, göz sağlığı için oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen konu hakkında şu bilgileri verdi:

"Gözyaşı bezi tarafından üretilen gözyaşı, göz sağlığı için oldukça önemlidir. Üst ve alt göz kapaklarının içinde mevcut olan delikler vasıtasıyla gözyaşı kanalına ve burunun iç kısmına akar. Eğer bu kanalda kısmi ya da tam tıkanıklık oluşmuşsa, normalden daha fazla gözyaşı meydana gelir ve gözde sulanma oluşur.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı, doğuştan ya da sonradan meydana gelebilen bir sorundur. Göz yüzeyinde meydana gelen gözyaşının boşaldığı sistemdeki tıkanıklara gözyaşı kanal tıkanıklığı denir.

Gözyaşı kanal tıkanıklığının en sık rastlanan nedeni gözyaşı kanalının buruna açıldığı kısmında, doğuştan tıkanıklık ya da ciddi darlık meydana gelmesidir. Erişkin bireylerde ise belirli bir sebebi olmasa da anatomik yapı sebebiyle hastalığın görüldüğü birçok kişi kadındır. Sık sık yaşanan göz iltihapları, buruna alınan sert darbe, burun operasyonu geçirmek gözyaşı kanal tıkanıklığına zemin hazırlayabilen durumlardır.

Gözyaşı kanal tıkanıklığının en belirgin belirtisi her iki gözde ya da tek gözde gözde sulanmadır. Gözyaşı hem göz yüzeyini temizler hem de gözün nemlenmesini sağlar. Buna bağlı olarak da gözde yanma, batma ve çapaklanma meydana gelmez. Ancak gözde gözyaşı kanalı tıkanıklığı varsa kanal tıkandığı için zamanla gözyaşı birikir, bu biriken gözyaşında sıklıkla enfeksiyon oluşabilir. Ayrıca çapaklanma, göz etrafında şişlik ve gözyaşı kesesi iltihabı görülebilir.

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Gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisi nasıldır?

Bebeklerde kendiliğinden düzelme ya da masajla düzelme gösterebilir. Fakat düzelmiyorsa ve kalıcı olduğu tespit edilirse antibiyotik damla ve gözyaşı kanalı masajı uygulanabilir. Ayrıca kanala tüp yerleştirilebilir veya gözyaşı kanalı sondalaması yapılabilir. Yetişkin hastalarda ise gözyaşı kanal tıkanıklıklarında tek tedavi dakriyosistorinostomi adı verilen cerrahi işlemdir. Bu işlem ile yeni bir kanal oluşturulur." (İLKHA)