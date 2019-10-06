Uzmanlar uyardı: CHP milli güvenlik sorunu

FETÖ ve PKK’nın dümen suyuna girerek Türkiye karşıtı bir politika yürüten CHP’nin skandal tutumu maşeri vicdanda sorgulanmaya başlandı. Konu ile ilgili gazetemize konuşan uzmanlar, okuyucularımıza özel değerlendirmeler yaptı. Stratejist Murat Akan, CHP’nin son dönemdeki tavrının tehlikeli bir hal almaya başladığını belirterek, şunları dile getirdi:

Terörle aynı potada

“Türkiye’de bir asimetrik muhalefet ittifakı var. Birbirleriyle asla uyuşmayan, düşünce yapıları uymayan gruplar bir arada. CHP ile HDP, Saadet Partisi bir arada olabilir mi ideolojik olarak? Böyle bir ittifak var karşımızda. Ben bunu Sultan Abdulhamid’e karşı yapılan girişime benzetiyorum. O dönemde birbiriyle uyuşmayan gruplar bir aradaydı. İYİ Parti’nin dünya görüşüyle HDP’nin dünya görüşü aynı olabilir mi? Bugün FETÖ ile CHP aynı potada. Bu ittifakın Türk devletinin izlediği stratejiyi sıfırlamaya dönük olduğunu görüyoruz. Bu durumu Türkiye’nin güvenlik sorununa ulusal güvenliğine bir tehdittir.

Devleti takmıyor

Bu ittifak, Suriye konusunda hiçbir görüş belirtmiyor. Aksine devletin savunduğu tezlerin tersini savunuyor. Burada siyasi eleştirinin ötesine bir durum var ve tehlikeli bir hal almaya başladı. MGK’da alınan kararların aksini savunmak ve tersi istikametinde hamle yapmak ulusal güvenliğimize bir darbedir. Kendilerine çekidüzen vermeliler.”

Siyaset Bilimci ve Araştırmacı Yazar Ercan Çifci ise şunları ifade etti:

Düşmanla birlikte

“CHP-HDP başta olmak üzere bazı partilerin son günlerde yapılan görüşmelere bakılınca devlet içinde devlet görüntüsü verilmekte, kimi zaman yabancı devlet temsilcileri, IMF kimi zaman terör örgütleri ile görüşmeler gerçekleştirilmekte ve samimi ilişkilere girilmektedir. Anlaşılan o ki Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olanlar bunun intikamını iktidardan almak istiyorlar. Bu yüzden ülkeye düşman kim varsa onlarla iletişime geçmekten, birlikte hareket etmekten hiç çekinmiyorlar. Ne yaptılarsa yıkamadıkları Erdoğan hükümetlerini tefrika, yalan ve silahlı terör örgütleriyle iş birliği ile yıkma arzusuna girdiler.”