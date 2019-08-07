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Uzmanlar uyardı: “Aşırı yağlı et tüketiminden uzak durun”

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:19
Uzmanlar uyardı: “Aşırı yağlı et tüketiminden uzak durun”

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, “Kısa sürede yoğun miktarda et ve yağ tüketimi çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve kan şekerinde yükselmelere yol açabilir” dedi.


Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, Kurban Bayramı’nda aşırı et ve yağ tüketiminin istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini belirterek, “Kısa sürede yoğun miktarda et ve yağ tüketimi, çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve kan şekerinde yükselmelere yol açabilir. Ayrıca yine bu dört günlük sürede et ve yağ tüketiminin yanı sıra tatlı tüketimindeki artış da kilo alınmasına neden olabilir” dedi.



“Şerbetli tatlılardan uzak durun”


Diyabeti olan hastaların bayram ziyaretlerinde şerbetli tatlı tüketiminden kaçınmaları gerektiğine vurgu yapan Dr. Tutal, “Şerbetli tatlı tüketiminden ziyade mümkünse az şekerli dondurma veya meyve tüketmeleri, içecek olarak ayran veya az şekerli ev yapımı komposto ya da bitki çaylarının tercih edilmesi, kan şekeri kontrolünün bozulmaması açısından gereklidir. Bilinçli bir beslenme programı, ara öğün tüketimine devam edilmesi ve diyabetik hastaların düzenli olarak kan şekeri takibine devam etmesi ile bayram dönemi sorunsuz bir şekilde geçirilebilir. Diyabetli hastaların doktorlarının verdiği diyet programlarına harfiyen uymaları sonucunda sağlıklı bir bayram geçirilecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:19
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