Uzmanlar uyanıyor: ”Şok diyetlere aldanmayın"

Vücutta kan şekerini ayarlayan insülin isimli bir hormon bulunduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, “Kısa zamanda fazla kilo vermeyi ilke edinen şok diyetler uygulandığında, bu hormonun işleyişi bozulur ve hücreler insüline karşı direnç göstermeye başlarlar. Bu direnç ileride tip 2 şeklinde görülen şeker hastalığına sebep olabilir” dedi.

Dyt. Öztürk “Hızla yayılan şok diyetler kısa sürede kilo vermek isteyenler için sıkça başvurulan yöntemler haline geldi. Obezitenin etrafımızdaki her üç insandan birinde görüldüğü bu zamanlarda fazla kilolarından muzdarip insanlar sağlıklarını hiçe sayarak kısa zamanda fazla kilolarından kurtulabilecekleri bir yöntem arayışına girdiler“ ifadelerini kullandı.

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, “Vücudumuzda kan şekerini ayarlayan ”insülin” isimli bir hormon bulunur. Kısa zamanda fazla kilo vermeyi ilke edinen şok diyetler uygulandığında, bu hormonun işleyişi bozulur ve hücreler insüline karşı direnç oluşturmaya başlar. Bu direnç ileride tip 2 şeklinde görülen şeker hastalığına sebep olabilir” diyerek haftada 5 kilo verdirecek bir diyet programının sağlıklı olmadığını söyledi.

Beslenme ve Diyet Uzmanları tarafından kişiye özel sağlıklı beslenme programı ile ayrıntılı anamnez sayesinde beslenme alışkanlıklarınıza göre diyet programları verildiğini söyleyen Dyt. Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“Diyet yaparak zayıflamak temelde 3 esasa dayanır. İlki yanlış beslenme alışkanlıkları belirlenir ve yerine doğru olanlar zamana yayılarak kazandırılmaya çalışılır. İkincisi yemek hazırlama esnasında uygulanan pişirme teknikleri, kullanılan malzemelerin kalitesi ve miktarı gibi eğitimler verilerek sağlıklı tercihler yapma konusunda bilinçlenmeniz sağlanmaya çalışılır. Üçüncüsü metabolizma hızınızı yavaşlatmadan aldığınız fazla kalorileri kısma yoluna gidilerek sağlığınızdan olmadan kalıcı olarak kilo vermenizi sağlayacak bir beslenme rutini izlenmesi hedeflenir. Şok diyetlerde yukarıdaki ilk 2 aşama pek önemsemez, 3. aşama ise; tükettiğiniz besinlerden en azından vücudunuzun temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar besin öğesini ve kaloriyi tüketmenizi önemsemediğinden sağlığınızı riske sokar.”